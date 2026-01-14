Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США рассказали, как Украина умудрилась поработать на благо России - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260114/ukraina-866465560.html
В США рассказали, как Украина умудрилась поработать на благо России
В США рассказали, как Украина умудрилась поработать на благо России - 14.01.2026, ПРАЙМ
В США рассказали, как Украина умудрилась поработать на благо России
Паника официальных лиц Украины из-за удара "Орешником" способствовала российским интересам, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский политолог... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T07:19+0300
2026-01-14T07:20+0300
спецоперация на украине
украина
россия
европа
андрей сибига
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_0:101:1524:958_1920x0_80_0_0_495cd6029ce175ec38454806aa1df2e4.jpg
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Паника официальных лиц Украины из-за удара "Орешником" способствовала российским интересам, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский политолог Гилберт Доктороу."Удар "Орешником" стал серьезным сигналом. Министр иностранных дел Украины (Андрей Сибига. — Прим. ред.) помог распространить этот сигнал. Не знаю, осознает ли он, какой ущерб он наносит. &lt;…&gt; Он пытался донести до Европы: "Вы должны быть на чеку, вы должны что-то делать, это происходит на границе Евросоюза, вы понимаете, тут русские атакуют гиперзвуковой ракетой, я просто прибавлю еще две-три минуты, и эта же ракета может оказаться в Берлине", — заявил он.На взгляд эксперта, поведение украинского министра показало недостаток профессионализма в столь важной ситуации."Что же, он отлично поработал на благо России, напугав европейцев до смерти. Так что я думаю, что украинцы не слишком хорошо продумывают свои заявления", — отметил Доктороу.В пятницу Министерство обороны объявило, что российские войска применили гиперзвуковой комплекс "Орешник" для мощного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака привела к выводу из строя Львовского государственного авиационно-ремонтного завода. Удар комплекса "Орешник" повредил цеха, склады с беспилотниками и аэродромную инфраструктуру предприятия.
https://1prime.ru/20260112/ryutte-866405454.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320407_56:0:1468:1059_1920x0_80_0_0_d42365e11e5692726f5b20d29a7275ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, россия, европа, андрей сибига, владимир путин, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ЕВРОПА, Андрей Сибига, Владимир Путин, ЕС
07:19 14.01.2026 (обновлено: 07:20 14.01.2026)
 
В США рассказали, как Украина умудрилась поработать на благо России

Политолог Доктороу: реакция Киева на удар "Орешником" сыграла на руку Москве

© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео. Архивное фото
© Соцсети
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Паника официальных лиц Украины из-за удара "Орешником" способствовала российским интересам, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский политолог Гилберт Доктороу.
"Удар "Орешником" стал серьезным сигналом. Министр иностранных дел Украины (Андрей Сибига. — Прим. ред.) помог распространить этот сигнал. Не знаю, осознает ли он, какой ущерб он наносит. <…> Он пытался донести до Европы: "Вы должны быть на чеку, вы должны что-то делать, это происходит на границе Евросоюза, вы понимаете, тут русские атакуют гиперзвуковой ракетой, я просто прибавлю еще две-три минуты, и эта же ракета может оказаться в Берлине", — заявил он.
На взгляд эксперта, поведение украинского министра показало недостаток профессионализма в столь важной ситуации.
"Что же, он отлично поработал на благо России, напугав европейцев до смерти. Так что я думаю, что украинцы не слишком хорошо продумывают свои заявления", — отметил Доктороу.
В пятницу Министерство обороны объявило, что российские войска применили гиперзвуковой комплекс "Орешник" для мощного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака привела к выводу из строя Львовского государственного авиационно-ремонтного завода. Удар комплекса "Орешник" повредил цеха, склады с беспилотниками и аэродромную инфраструктуру предприятия.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Генсек НАТО сделал громкое заявление об "Орешнике"
12 января, 17:11
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯЕВРОПААндрей СибигаВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала