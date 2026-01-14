https://1prime.ru/20260114/ukraina-866465560.html

В США рассказали, как Украина умудрилась поработать на благо России

2026-01-14T07:19+0300

2026-01-14T07:19+0300

2026-01-14T07:20+0300

спецоперация на украине

украина

россия

европа

андрей сибига

владимир путин

ес

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Паника официальных лиц Украины из-за удара "Орешником" способствовала российским интересам, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский политолог Гилберт Доктороу."Удар "Орешником" стал серьезным сигналом. Министр иностранных дел Украины (Андрей Сибига. — Прим. ред.) помог распространить этот сигнал. Не знаю, осознает ли он, какой ущерб он наносит. <…> Он пытался донести до Европы: "Вы должны быть на чеку, вы должны что-то делать, это происходит на границе Евросоюза, вы понимаете, тут русские атакуют гиперзвуковой ракетой, я просто прибавлю еще две-три минуты, и эта же ракета может оказаться в Берлине", — заявил он.На взгляд эксперта, поведение украинского министра показало недостаток профессионализма в столь важной ситуации."Что же, он отлично поработал на благо России, напугав европейцев до смерти. Так что я думаю, что украинцы не слишком хорошо продумывают свои заявления", — отметил Доктороу.В пятницу Министерство обороны объявило, что российские войска применили гиперзвуковой комплекс "Орешник" для мощного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака привела к выводу из строя Львовского государственного авиационно-ремонтного завода. Удар комплекса "Орешник" повредил цеха, склады с беспилотниками и аэродромную инфраструктуру предприятия.

украина

европа

