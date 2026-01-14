"Военное поражение": в США сделали резкое заявление о Зеленском
Подполковник Дэвис: решения Зеленского привели Украину к поражению
© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Офис президента Украины
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Серия ошибок в решениях, принимаемых Владимиром Зеленским, стала причиной приближающегося военного фиаско Украины, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Зеленский год за годом принимал катастрофические решения, которые в итоге гарантировали военное поражение Украины. <…> Это просто прискорбно. Это плохо для Украины. Это катастрофично, разрушительно для нее. Пройдут поколения, прежде чем они смогут восстановиться после окончания войны, а мы еще даже не дошли до этого момента. Ведь у вас есть катастрофически фатальный Владимир Зеленский, отдающий приказы в Киеве", — рассказал военный, комментируя последние события в зоне спецоперации.
Выборы нового президента Украины были запланированы на 31 марта 2024 года, но их отменили из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский утверждал, что они "несвоевременны". Полномочия Зеленского истекли еще 20 мая позапрошлого года, но официальный Киев считает, что он остается легитимным до следующих выборов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что возможности Украины для самостоятельного принятия решений в ходе переговоров сужаются с усилением наступательных действий российских сил. Он подчеркивает, что продолжение конфликта для Киева является бессмысленным и опасным.