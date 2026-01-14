https://1prime.ru/20260114/zelenskiy-866464013.html

"Военное поражение": в США сделали резкое заявление о Зеленском

"Военное поражение": в США сделали резкое заявление о Зеленском - 14.01.2026, ПРАЙМ

"Военное поражение": в США сделали резкое заявление о Зеленском

Серия ошибок в решениях, принимаемых Владимиром Зеленским, стала причиной приближающегося военного фиаско Украины, заявил отставной подполковник армии США... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T05:53+0300

2026-01-14T05:53+0300

2026-01-14T05:53+0300

спецоперация на украине

общество

украина

владимир зеленский

киев

сша

мировая экономика

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/84/843028408_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_a217f47ae037a3969be422c763371fbc.jpg

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Серия ошибок в решениях, принимаемых Владимиром Зеленским, стала причиной приближающегося военного фиаско Украины, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Зеленский год за годом принимал катастрофические решения, которые в итоге гарантировали военное поражение Украины. <…> Это просто прискорбно. Это плохо для Украины. Это катастрофично, разрушительно для нее. Пройдут поколения, прежде чем они смогут восстановиться после окончания войны, а мы еще даже не дошли до этого момента. Ведь у вас есть катастрофически фатальный Владимир Зеленский, отдающий приказы в Киеве", — рассказал военный, комментируя последние события в зоне спецоперации. Выборы нового президента Украины были запланированы на 31 марта 2024 года, но их отменили из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский утверждал, что они "несвоевременны". Полномочия Зеленского истекли еще 20 мая позапрошлого года, но официальный Киев считает, что он остается легитимным до следующих выборов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что возможности Украины для самостоятельного принятия решений в ходе переговоров сужаются с усилением наступательных действий российских сил. Он подчеркивает, что продолжение конфликта для Киева является бессмысленным и опасным.

https://1prime.ru/20260114/ukraina-866463283.html

https://1prime.ru/20260108/zapad-866288712.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, владимир зеленский, киев, сша, мировая экономика, дмитрий песков