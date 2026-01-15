"Автостат" сообщил о сокращении продаж новых китайских легковушек в России

https://1prime.ru/20260115/avtomobili-866521191.html

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей китайских брендов в России по итогам 2025 года сократились на 25% и составили 685,2 тысячи единиц, а их рыночная доля сократилась за год с 58,5 до 51,7%, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "По итогам 2025 года в России было реализовано 685,2 тысячи новых легковых машин китайских марок, что на 25% меньше, чем годом ранее... доля "китайцев" за год сократилась с 58,5% до 51,7%", - говорится в сообщении. Одной из причин такого сокращения в "Автостате" называют появление в России новых локальных брендов, чьи автомобили созданы на базе популярных китайских моделей, например, Belgee, Tenet, Xcite. "Учитывая данную тенденцию, эксперты полагают, что доля "китайцев" и дальше будет сокращаться", - считают в агентстве. Самой популярной маркой из КНР на российском рынке в минувшем году стал Haval, чьи продажи составили 173,3 тысячи автомобилей. Следом идут Chery (99,8 тысячи штук) и Geely (94 тысячи). Также в топ-5 брендов вошли Сhangan (66,2 тысячи штук) и Jetour (36,5 тысячи). Модельный рейтинг продаж возглавил Haval Jolion с результатом 65,8 тысячи проданных экземпляров. За ним расположились Geely Monjaro (37,7 тысячи штук), Haval M6 (36,1 тысячи), Changan UNI-S/CS55 Plus (30,6 тысячи) и Haval F7 (23,4 тысячи). Всего, по данным "Автостата", в 2025 году в России было реализовано 1,326 миллиона новых легковушек, что на 15,6% меньше, чем годом ранее.

