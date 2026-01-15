Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Автостат" сообщил о сокращении продаж новых китайских легковушек в России - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/avtomobili-866521191.html
"Автостат" сообщил о сокращении продаж новых китайских легковушек в России
"Автостат" сообщил о сокращении продаж новых китайских легковушек в России - 15.01.2026, ПРАЙМ
"Автостат" сообщил о сокращении продаж новых китайских легковушек в России
Продажи новых легковых автомобилей китайских брендов в России по итогам 2025 года сократились на 25% и составили 685,2 тысячи единиц, а их рыночная доля... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T12:07+0300
2026-01-15T12:07+0300
бизнес
россия
китай
haval
chery
geely
авто
китайские авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864746240_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_3b2f9e112492bd546abc6f6bca9fd7a7.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей китайских брендов в России по итогам 2025 года сократились на 25% и составили 685,2 тысячи единиц, а их рыночная доля сократилась за год с 58,5 до 51,7%, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "По итогам 2025 года в России было реализовано 685,2 тысячи новых легковых машин китайских марок, что на 25% меньше, чем годом ранее... доля "китайцев" за год сократилась с 58,5% до 51,7%", - говорится в сообщении. Одной из причин такого сокращения в "Автостате" называют появление в России новых локальных брендов, чьи автомобили созданы на базе популярных китайских моделей, например, Belgee, Tenet, Xcite. "Учитывая данную тенденцию, эксперты полагают, что доля "китайцев" и дальше будет сокращаться", - считают в агентстве. Самой популярной маркой из КНР на российском рынке в минувшем году стал Haval, чьи продажи составили 173,3 тысячи автомобилей. Следом идут Chery (99,8 тысячи штук) и Geely (94 тысячи). Также в топ-5 брендов вошли Сhangan (66,2 тысячи штук) и Jetour (36,5 тысячи). Модельный рейтинг продаж возглавил Haval Jolion с результатом 65,8 тысячи проданных экземпляров. За ним расположились Geely Monjaro (37,7 тысячи штук), Haval M6 (36,1 тысячи), Changan UNI-S/CS55 Plus (30,6 тысячи) и Haval F7 (23,4 тысячи). Всего, по данным "Автостата", в 2025 году в России было реализовано 1,326 миллиона новых легковушек, что на 15,6% меньше, чем годом ранее.
https://1prime.ru/20260105/avtomobili-866216455.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/14/864746240_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_627d82fa876da2b710b0f8ca386b5aa4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, haval, chery, geely, авто, китайские авто
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Haval, Chery, Geely, Авто, китайские авто
12:07 15.01.2026
 
"Автостат" сообщил о сокращении продаж новых китайских легковушек в России

"Автостат": продажи новых автомобилей китайских брендов в России сократились на 25%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОформление автомобилей китайских марок в морском пункте пропуска в Приморье
Оформление автомобилей китайских марок в морском пункте пропуска в Приморье - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Оформление автомобилей китайских марок в морском пункте пропуска в Приморье. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей китайских брендов в России по итогам 2025 года сократились на 25% и составили 685,2 тысячи единиц, а их рыночная доля сократилась за год с 58,5 до 51,7%, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"По итогам 2025 года в России было реализовано 685,2 тысячи новых легковых машин китайских марок, что на 25% меньше, чем годом ранее... доля "китайцев" за год сократилась с 58,5% до 51,7%", - говорится в сообщении.
Одной из причин такого сокращения в "Автостате" называют появление в России новых локальных брендов, чьи автомобили созданы на базе популярных китайских моделей, например, Belgee, Tenet, Xcite. "Учитывая данную тенденцию, эксперты полагают, что доля "китайцев" и дальше будет сокращаться", - считают в агентстве.
Самой популярной маркой из КНР на российском рынке в минувшем году стал Haval, чьи продажи составили 173,3 тысячи автомобилей. Следом идут Chery (99,8 тысячи штук) и Geely (94 тысячи). Также в топ-5 брендов вошли Сhangan (66,2 тысячи штук) и Jetour (36,5 тысячи).
Модельный рейтинг продаж возглавил Haval Jolion с результатом 65,8 тысячи проданных экземпляров. За ним расположились Geely Monjaro (37,7 тысячи штук), Haval M6 (36,1 тысячи), Changan UNI-S/CS55 Plus (30,6 тысячи) и Haval F7 (23,4 тысячи).
Всего, по данным "Автостата", в 2025 году в России было реализовано 1,326 миллиона новых легковушек, что на 15,6% меньше, чем годом ранее.
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
Продажи новых легковых машин в России упали на 15 процентов в 2025 году
5 января, 10:22
 
БизнесРОССИЯКИТАЙHavalCheryGeelyАвтокитайские авто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала