Россия увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в 2,5 раза
2026-01-15T13:17+0300
2026-01-15T13:17+0300
2026-01-15T13:17+0300
экономика
бизнес
россия
казахстан
китай
япония
авто
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в 2,5 раза, до 59,4 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статистику таможенного ведомства республики. Ключевым поставщиком легковушек на рынок Казахстана является Китай - в отчетном периоде Поднебесная обеспечила 47% импортных потребностей страны. Также в тройку крупнейших продавцов входят Япония (29%) и США (9,7%). Россия пока занимает относительно скромную долю на импортном рынке страны - 2,4%. Однако по сравнению с прошлым годом она выросла вдвое.
