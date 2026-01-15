https://1prime.ru/20260115/avtomobili-866523353.html

Россия увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в 2,5 раза

Россия увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в 2,5 раза - 15.01.2026, ПРАЙМ

Россия увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в 2,5 раза

Россия в январе-ноябре увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в 2,5 раза, до 59,4 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T13:17+0300

2026-01-15T13:17+0300

2026-01-15T13:17+0300

экономика

бизнес

россия

казахстан

китай

япония

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861968800_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_0a477d691ecacdcbb102e3620d624fd8.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре увеличила экспорт легковых автомобилей в Казахстан в 2,5 раза, до 59,4 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив статистику таможенного ведомства республики. Ключевым поставщиком легковушек на рынок Казахстана является Китай - в отчетном периоде Поднебесная обеспечила 47% импортных потребностей страны. Также в тройку крупнейших продавцов входят Япония (29%) и США (9,7%). Россия пока занимает относительно скромную долю на импортном рынке страны - 2,4%. Однако по сравнению с прошлым годом она выросла вдвое.

казахстан

китай

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казахстан, китай, япония, авто