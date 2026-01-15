https://1prime.ru/20260115/bpla-866547546.html
"Выходят из строя". На Западе раскрыли новую проблему ВСУ
"Выходят из строя". На Западе раскрыли новую проблему ВСУ
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Украинские подразделения из-за ухудшения погодных условий столкнулись с трудностями в работе дронов, в то время как российская армия использует морозы для продвижения по линии фронта, передает Polsat TV."Из-за низких температур выходит из строя оптоволокно, а густые туманы мешают работать операторам БПЛА. Российская армия же в полной мере использует тяжелые погодные условия, проводя крупные штурмы во время особо сильных морозов", — отмечается в публикации.Главной проблемой для ВСУ становится замерзание оптоволокна — лед делает провод хрупким и мешает разматыванию. При этом Россия способна массово производить дроны, что позволяет компенсировать потери.Ранее журнал The National Interest сообщал, что российские оптоволоконные дроны наводят ужас на боевиков ВСУ. По данным издания, их моральный дух подрывает точность ударов таких дронов, их маневренность, а также дальность действия — несмотря на все меры защиты, применяемые украинскими боевиками, она может достигать 40-50 километров в лучших условиях.Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* также называл российские оптоволоконные FPV-дроны большой проблемой для ВСУ.* Признан в России террористом и экстремистом.
