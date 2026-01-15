Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Выходят из строя". На Западе раскрыли новую проблему ВСУ - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260115/bpla-866547546.html
"Выходят из строя". На Западе раскрыли новую проблему ВСУ
"Выходят из строя". На Западе раскрыли новую проблему ВСУ - 15.01.2026, ПРАЙМ
"Выходят из строя". На Западе раскрыли новую проблему ВСУ
Украинские подразделения из-за ухудшения погодных условий столкнулись с трудностями в работе дронов, в то время как российская армия использует морозы для... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T23:15+0300
2026-01-15T23:15+0300
спецоперация на украине
запад
украина
the national interest
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_14a244754806f0c542d235dddddcb09c.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Украинские подразделения из-за ухудшения погодных условий столкнулись с трудностями в работе дронов, в то время как российская армия использует морозы для продвижения по линии фронта, передает Polsat TV."Из-за низких температур выходит из строя оптоволокно, а густые туманы мешают работать операторам БПЛА. Российская армия же в полной мере использует тяжелые погодные условия, проводя крупные штурмы во время особо сильных морозов", — отмечается в публикации.Главной проблемой для ВСУ становится замерзание оптоволокна — лед делает провод хрупким и мешает разматыванию. При этом Россия способна массово производить дроны, что позволяет компенсировать потери.Ранее журнал The National Interest сообщал, что российские оптоволоконные дроны наводят ужас на боевиков ВСУ. По данным издания, их моральный дух подрывает точность ударов таких дронов, их маневренность, а также дальность действия — несмотря на все меры защиты, применяемые украинскими боевиками, она может достигать 40-50 километров в лучших условиях.Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* также называл российские оптоволоконные FPV-дроны большой проблемой для ВСУ.* Признан в России террористом и экстремистом.
https://1prime.ru/20260115/sostoyanie-866547398.html
https://1prime.ru/20260115/zapad-866546797.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851763237_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_02e0c7957e6f3aec912388a17c296f6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, the national interest, всу
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, The National Interest, ВСУ
23:15 15.01.2026
 
"Выходят из строя". На Западе раскрыли новую проблему ВСУ

Polsat TV: украинские беспилотники дают сбои из-за суровой зимы

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Работа минометного расчета спецназа "Ахмат". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Украинские подразделения из-за ухудшения погодных условий столкнулись с трудностями в работе дронов, в то время как российская армия использует морозы для продвижения по линии фронта, передает Polsat TV.
"Из-за низких температур выходит из строя оптоволокно, а густые туманы мешают работать операторам БПЛА. Российская армия же в полной мере использует тяжелые погодные условия, проводя крупные штурмы во время особо сильных морозов", — отмечается в публикации.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
На Западе забили тревогу после признания министра обороны Украины
23:13
Главной проблемой для ВСУ становится замерзание оптоволокна — лед делает провод хрупким и мешает разматыванию. При этом Россия способна массово производить дроны, что позволяет компенсировать потери.
Ранее журнал The National Interest сообщал, что российские оптоволоконные дроны наводят ужас на боевиков ВСУ. По данным издания, их моральный дух подрывает точность ударов таких дронов, их маневренность, а также дальность действия — несмотря на все меры защиты, применяемые украинскими боевиками, она может достигать 40-50 километров в лучших условиях.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* также называл российские оптоволоконные FPV-дроны большой проблемой для ВСУ.
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Действия ЕС в адрес России вызвали ярость на Западе
22:44
* Признан в России террористом и экстремистом.
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДУКРАИНАThe National InterestВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала