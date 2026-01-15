Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Северной Осетии приостановили движение по Военно-Грузинской дороге - 15.01.2026
В Северной Осетии приостановили движение по Военно-Грузинской дороге
ПЯТИГОРСК, 15 янв – ПРАЙМ. Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. "В связи с невозможностью безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 18.10 15 января 2026 года до особого распоряжения", – говорится в сообщении. Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.
20:28 15.01.2026
 
В Северной Осетии приостановили движение по Военно-Грузинской дороге

Грузовые автомобили на военно-грузинской дороге
Грузовые автомобили на военно-грузинской дороге. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 15 янв – ПРАЙМ. Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
"В связи с невозможностью безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 18.10 15 января 2026 года до особого распоряжения", – говорится в сообщении.
Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.
