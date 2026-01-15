https://1prime.ru/20260115/dvizhenie-866544188.html
В Северной Осетии приостановили движение по Военно-Грузинской дороге
ПЯТИГОРСК, 15 янв – ПРАЙМ. Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона. "В связи с невозможностью безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 18.10 15 января 2026 года до особого распоряжения", – говорится в сообщении. Военно-Грузинская дорога соединяет Владикавказ и Тбилиси через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". В настоящее время это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее - с Арменией. В холодное время года движение по этой трассе периодически прерывается из-за снегопадов и лавин.
