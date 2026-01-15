Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Герасимов проверил работу группировки "Центр" - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260115/gerasimov-866515046.html
Герасимов проверил работу группировки "Центр"
Герасимов проверил работу группировки "Центр" - 15.01.2026, ПРАЙМ
Герасимов проверил работу группировки "Центр"
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил работу частей группировки "Центр" на днепропетровском направлении, сообщило Минобороны РФ. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T09:25+0300
2026-01-15T09:25+0300
спецоперация на украине
россия
рф
валерий герасимов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853248753_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_908a01e06961ec949938cc4e507f66f0.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил работу частей группировки "Центр" на днепропетровском направлении, сообщило Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении военного ведомства.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853248753_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_c64493948a06b29d18b2d0431bc5387a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, валерий герасимов
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, Валерий Герасимов
09:25 15.01.2026
 
Герасимов проверил работу группировки "Центр"

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проверил работу сил группировки "Центр"

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки "Центр" ВС РФ
Военнослужащие группировки Центр ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Военнослужащие группировки "Центр" ВС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил работу частей группировки "Центр" на днепропетровском направлении, сообщило Минобороны РФ.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении военного ведомства.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯРФВалерий Герасимов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала