Герасимов проверил работу группировки "Центр"

Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил работу частей группировки "Центр" на днепропетровском направлении, сообщило Минобороны РФ. 15.01.2026

спецоперация на украине

россия

рф

валерий герасимов

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил работу частей группировки "Центр" на днепропетровском направлении, сообщило Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении военного ведомства.

