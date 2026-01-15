https://1prime.ru/20260115/gerasimov-866515046.html
Герасимов проверил работу группировки "Центр"
Герасимов проверил работу группировки "Центр"
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил работу частей группировки "Центр" на днепропетровском направлении, сообщило Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении военного ведомства.
