Мерц призвал жителей Германии больше работать - 15.01.2026
Мерц призвал жителей Германии больше работать
Мерц призвал жителей Германии больше работать - 15.01.2026, ПРАЙМ
Мерц призвал жителей Германии больше работать
Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне критической ситуации в экономике заявил, что немцы должны больше работать. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T11:34+0300
2026-01-15T11:34+0300
БЕРЛИН, 15 янв - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне критической ситуации в экономике заявил, что немцы должны больше работать. "С балансом между работой и личной жизнью, а также четырехдневной рабочей неделей наша экономика не сможет развиваться дальше", - заявил Мерц на новогоднем приеме, организованном Торгово-промышленной палатой и Ремесленной палатой. Слова канцлера ФРГ приводит газета Bild. Мерц указал, в частности, на пример Швейцарии, жители которой, по его словам, работают примерно на 200 часов в год больше, чем немцы. В этой связи канцлер заявил, что не видит "никаких объективных причин", почему так же не должно быть и в Германии. Говоря о положении в немецкой экономике, канцлер ФРГ назвал его "очень критическим". В числе причин он упомянул не только дорогую электроэнергию, бюрократические барьеры, но и слишком высокие, по его словам, затраты на рабочую силу. Как отмечает Bild, эта тема вызвала "широкое одобрение" у присутствующих в зале руководителей компаний. Предприниматели также поддержали канцлера, когда он высказался за создание в Германии стимулов для более позднего выхода на пенсию. "Не все немцы являются кровельщиками и плиточниками", - аргументировал свою позицию Мерц. В начале января канцлер уже отмечал, что наступивший год будет для Германии "очень сложным". Министр экономики ФРГ Катерина Райхе еще в июле предупреждала немцев, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать. Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. По данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд.
11:34 15.01.2026
 
Мерц призвал жителей Германии больше работать

Мерц призвал жителей Германии больше работать из-за критической ситуации в экономике

БЕРЛИН, 15 янв - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне критической ситуации в экономике заявил, что немцы должны больше работать.
"С балансом между работой и личной жизнью, а также четырехдневной рабочей неделей наша экономика не сможет развиваться дальше", - заявил Мерц на новогоднем приеме, организованном Торгово-промышленной палатой и Ремесленной палатой. Слова канцлера ФРГ приводит газета Bild.
Мерц указал, в частности, на пример Швейцарии, жители которой, по его словам, работают примерно на 200 часов в год больше, чем немцы. В этой связи канцлер заявил, что не видит "никаких объективных причин", почему так же не должно быть и в Германии.
Говоря о положении в немецкой экономике, канцлер ФРГ назвал его "очень критическим". В числе причин он упомянул не только дорогую электроэнергию, бюрократические барьеры, но и слишком высокие, по его словам, затраты на рабочую силу. Как отмечает Bild, эта тема вызвала "широкое одобрение" у присутствующих в зале руководителей компаний.
Предприниматели также поддержали канцлера, когда он высказался за создание в Германии стимулов для более позднего выхода на пенсию. "Не все немцы являются кровельщиками и плиточниками", - аргументировал свою позицию Мерц.
В начале января канцлер уже отмечал, что наступивший год будет для Германии "очень сложным".
Министр экономики ФРГ Катерина Райхе еще в июле предупреждала немцев, что ради сохранения нынешней модели социального государства им придется позднее выходить на пенсию или больше работать.
Германия уже три года подряд находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. По данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), ВВП крупнейшей экономики Европы в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд.
На Западе раскрыли, какой "удар" получила энергетика Германии от России
7 января, 22:21
7 января, 22:21
 
Заголовок открываемого материала