МЭР напомнило россиянам о рекомендациях из-за ситуации в Иране

МЭР напомнило россиянам о рекомендациях из-за ситуации в Иране - 15.01.2026, ПРАЙМ

МЭР напомнило россиянам о рекомендациях из-за ситуации в Иране

15.01.2026

2026-01-15T11:24+0300

2026-01-15T11:24+0300

2026-01-15T11:24+0300

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России в связи с обострением ситуации с безопасностью в Иране напомнило о рекомендациях туристам - воздержаться от поездок в эту страну, а уже находящимся на территории Ирана проявлять повышенную бдительность и избегать мест скоплений людей. Министерство еще в июне 2025 года рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран, а туроператорам - приостановить продажу и продвижение туров туда. "Минэкономразвития России напоминает российским туристам и компаниям туриндустрии о рекомендациях, связанных обострением ситуации с безопасностью в Иране", - говорится в сообщении министерства, сделанном в четверг. "Гражданам России рекомендуется воздержаться от поездок в Иран до последующих официальных уведомлений. Российским гражданам, уже находящимся на территории Ирана, необходимо проявлять повышенную бдительность, избегать скоплений людей, мест проведения массовых мероприятий и районов вблизи военных и правительственных объектов", - также указано в нем. Кроме того, в министерстве указали, что гражданам России, которые находятся в Иране, необходимо внимательно следить за местными новостными каналами и строго соблюдать все инструкции и распоряжения местных властей. "Рекомендуется сохранять спокойствие и ответственно относиться к информации, получаемой из непроверенных источников, в том числе в социальных сетях. Категорически не рекомендуется осуществлять фото- и видеосъемку в общественных местах, особенно объектов транспортной, энергетической и военной инфраструктуры", - добавили в министерстве. Минэкономразвития России также призвало туроператоров и турагентства донести данную информацию до всех клиентов, планирующих туристические поездки. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

2026

