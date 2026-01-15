https://1prime.ru/20260115/kompanii-866545575.html
Американские компании Devon и Coterra ведут переговоры о слиянии, пишут СМИ
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Американские энергетические компании Devon Energy и Coterra Energy ведут переговоры о слиянии, в результате которого может образоваться одно из крупнейших предприятий в США, добывающих сланцевую нефть, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Объединение двух производителей сланцевой нефти станет одним из крупнейших слияний между американскими энергетическими компаниями за последние годы", - пишет агентство. Собеседники агентства сообщают, что компании находятся на ранней стадии переговоров о слиянии, а заключение сделки не гарантировано. Devon Energy - американская компания, добывающая нефть и природный газ. Штаб-квартира Devon расположена в Оклахома-Сити (штат Оклахома). Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже в составе индекса S&P 500. Coterra Energy - энергетическая компания, базируется в Хьюстоне, штат Техас. Coterra специализируется на деятельности в Пермском бассейне и в регионе Анадарко.
