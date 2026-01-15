Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Американские компании Devon и Coterra ведут переговоры о слиянии, пишут СМИ - 15.01.2026
Американские компании Devon и Coterra ведут переговоры о слиянии, пишут СМИ
2026-01-15T21:49+0300
нефть
газ
сша
техас
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Американские энергетические компании Devon Energy и Coterra Energy ведут переговоры о слиянии, в результате которого может образоваться одно из крупнейших предприятий в США, добывающих сланцевую нефть, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Объединение двух производителей сланцевой нефти станет одним из крупнейших слияний между американскими энергетическими компаниями за последние годы", - пишет агентство. Собеседники агентства сообщают, что компании находятся на ранней стадии переговоров о слиянии, а заключение сделки не гарантировано. Devon Energy - американская компания, добывающая нефть и природный газ. Штаб-квартира Devon расположена в Оклахома-Сити (штат Оклахома). Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже в составе индекса S&amp;P 500. Coterra Energy - энергетическая компания, базируется в Хьюстоне, штат Техас. Coterra специализируется на деятельности в Пермском бассейне и в регионе Анадарко.
нефть, газ, сша, техас
Нефть, Газ, США, ТЕХАС
21:49 15.01.2026
 
Американские компании Devon и Coterra ведут переговоры о слиянии, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Американские энергетические компании Devon Energy и Coterra Energy ведут переговоры о слиянии, в результате которого может образоваться одно из крупнейших предприятий в США, добывающих сланцевую нефть, сообщало агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Объединение двух производителей сланцевой нефти станет одним из крупнейших слияний между американскими энергетическими компаниями за последние годы", - пишет агентство.
Собеседники агентства сообщают, что компании находятся на ранней стадии переговоров о слиянии, а заключение сделки не гарантировано.
Devon Energy - американская компания, добывающая нефть и природный газ. Штаб-квартира Devon расположена в Оклахома-Сити (штат Оклахома). Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже в составе индекса S&P 500.
Coterra Energy - энергетическая компания, базируется в Хьюстоне, штат Техас. Coterra специализируется на деятельности в Пермском бассейне и в регионе Анадарко.
НефтьГазСШАТЕХАС
 
 
