МВФ не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на цены на нефть - 15.01.2026
МВФ не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на цены на нефть
МВФ не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на цены на нефть - 15.01.2026, ПРАЙМ
МВФ не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на цены на нефть
Международный валютный фонд (МВФ) заявил в четверг, что пока не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на нефтяные цены. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T19:54+0300
2026-01-15T19:54+0300
экономика
нефть
венесуэла
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_0:366:3964:2596_1920x0_80_0_0_f4be9b0c3fd8b9da9422ebc48e46c7f5.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) заявил в четверг, что пока не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на нефтяные цены. "Мы внимательно следим за тем, что происходит на мировых энергетических рынках, и в частности за ценами на нефть. На данный момент существенного влияния на цены на нефть не наблюдается", - заявила на брифинге директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
венесуэла
нефть, венесуэла, мвф
Экономика, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, МВФ
19:54 15.01.2026
 
МВФ не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на цены на нефть

МВФ заявил, что не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на цены на нефть

© AFP / Yuri GripasШтаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP / Yuri Gripas
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) заявил в четверг, что пока не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на нефтяные цены.
"Мы внимательно следим за тем, что происходит на мировых энергетических рынках, и в частности за ценами на нефть. На данный момент существенного влияния на цены на нефть не наблюдается", - заявила на брифинге директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
Экономика Нефть ВЕНЕСУЭЛА МВФ
 
 
