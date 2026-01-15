https://1prime.ru/20260115/mvf-866543389.html
МВФ не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на цены на нефть
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) заявил в четверг, что пока не видит существенного влияния ситуации в Венесуэле на нефтяные цены. "Мы внимательно следим за тем, что происходит на мировых энергетических рынках, и в частности за ценами на нефть. На данный момент существенного влияния на цены на нефть не наблюдается", - заявила на брифинге директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
