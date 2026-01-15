Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть упали после заявления Трампа по Ирану - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260115/neft-866513634.html
Цены на нефть упали после заявления Трампа по Ирану
Цены на нефть упали после заявления Трампа по Ирану - 15.01.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть упали после заявления Трампа по Ирану
Цены на нефть падают более чем на 3% после того, как заявления президента США Дональда Трампа снизили ожидания военных действий против Ирана и, соответственно,... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T08:01+0300
2026-01-15T08:43+0300
энергетика
нефть
торги
иран
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть падают более чем на 3% после того, как заявления президента США Дональда Трампа снизили ожидания военных действий против Ирана и, соответственно, перебоев в поставках сырья, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 7.47 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижается на 3,1% относительно предыдущего закрытия - до 64,46 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 3,14%, до 60,07 доллара. Ранее Трамп заявил, что США получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается. "Рынок сейчас считает, что, возможно, атаки на Иран не будет, поэтому... цены на нефть резко и очень быстро обвалились", - цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна. В Иране в конце прошлого года начались протесты. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, торги, иран, сша, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Торги, ИРАН, США, Дональд Трамп
08:01 15.01.2026 (обновлено: 08:43 15.01.2026)
 
Цены на нефть упали после заявления Трампа по Ирану

Цена на нефть упала на 3% из-за снижения шансов на военные действия США против Ирана

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть падают более чем на 3% после того, как заявления президента США Дональда Трампа снизили ожидания военных действий против Ирана и, соответственно, перебоев в поставках сырья, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 7.47 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижается на 3,1% относительно предыдущего закрытия - до 64,46 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 3,14%, до 60,07 доллара.
Ранее Трамп заявил, что США получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается.
"Рынок сейчас считает, что, возможно, атаки на Иран не будет, поэтому... цены на нефть резко и очень быстро обвалились", - цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна.
В Иране в конце прошлого года начались протесты. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
 
ЭнергетикаНефтьТоргиИРАНСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала