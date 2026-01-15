https://1prime.ru/20260115/neft-866513634.html

Цены на нефть упали после заявления Трампа по Ирану

Цены на нефть упали после заявления Трампа по Ирану - 15.01.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть упали после заявления Трампа по Ирану

Цены на нефть падают более чем на 3% после того, как заявления президента США Дональда Трампа снизили ожидания военных действий против Ирана и, соответственно,... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T08:01+0300

2026-01-15T08:01+0300

2026-01-15T08:43+0300

энергетика

нефть

торги

иран

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть падают более чем на 3% после того, как заявления президента США Дональда Трампа снизили ожидания военных действий против Ирана и, соответственно, перебоев в поставках сырья, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 7.47 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижается на 3,1% относительно предыдущего закрытия - до 64,46 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 3,14%, до 60,07 доллара. Ранее Трамп заявил, что США получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается. "Рынок сейчас считает, что, возможно, атаки на Иран не будет, поэтому... цены на нефть резко и очень быстро обвалились", - цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна. В Иране в конце прошлого года начались протесты. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги, иран, сша, дональд трамп