Цены на нефть упали после заявления Трампа по Ирану
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть падают более чем на 3% после того, как заявления президента США Дональда Трампа снизили ожидания военных действий против Ирана и, соответственно, перебоев в поставках сырья, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 7.47 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижается на 3,1% относительно предыдущего закрытия - до 64,46 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 3,14%, до 60,07 доллара. Ранее Трамп заявил, что США получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается. "Рынок сейчас считает, что, возможно, атаки на Иран не будет, поэтому... цены на нефть резко и очень быстро обвалились", - цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна. В Иране в конце прошлого года начались протесты. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
