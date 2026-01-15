https://1prime.ru/20260115/neft-866517872.html

ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть

энергетика

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Потолок цен на нефть из России для ЕС с 1 февраля будет снижен до 44,1 доллара с 47,6 доллара за баррель, указывается в Имплементационном регламенте Комиссии ЕС 2026/124ЕС. Страны G7, Австралия и ЕС с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Затем, официально с 3 сентября прошлого года, ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель. Аналогичные меры приняли Британия, затем Швейцария, Канада, Новая Зеландия. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

нефть, запад, рф, австралия, владимир путин, ес