https://1prime.ru/20260115/neft-866517872.html
ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть
ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть - 15.01.2026, ПРАЙМ
ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть
Потолок цен на нефть из России для ЕС с 1 февраля будет снижен до 44,1 доллара с 47,6 доллара за баррель, указывается в Имплементационном регламенте Комиссии ЕС | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T10:43+0300
2026-01-15T10:43+0300
2026-01-15T10:43+0300
энергетика
нефть
запад
рф
австралия
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Потолок цен на нефть из России для ЕС с 1 февраля будет снижен до 44,1 доллара с 47,6 доллара за баррель, указывается в Имплементационном регламенте Комиссии ЕС 2026/124ЕС. Страны G7, Австралия и ЕС с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Затем, официально с 3 сентября прошлого года, ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель. Аналогичные меры приняли Британия, затем Швейцария, Канада, Новая Зеландия. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://1prime.ru/20260115/venesuela-866479730.html
запад
рф
австралия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_35dd5c23166cf96f06e6851557405281.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, запад, рф, австралия, владимир путин, ес
Энергетика, Нефть, ЗАПАД, РФ, АВСТРАЛИЯ, Владимир Путин, ЕС
ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть
ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на нефть из РФ с $47,6 до $44,1 за баррель