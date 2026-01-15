Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия с 31 января снизит потолок цен на российскую нефть - 15.01.2026
Британия с 31 января снизит потолок цен на российскую нефть
Британия с 31 января снизит потолок цен на российскую нефть - 15.01.2026, ПРАЙМ
Британия с 31 января снизит потолок цен на российскую нефть
Потолок цен на нефть из России для Великобритании с 31 января будет снижен до 44,1 доллара с 47,6 доллара за баррель, указывается в обновленной генеральной... | 15.01.2026, ПРАЙМ
ЛОНДОН, 15 янв - ПРАЙМ. Потолок цен на нефть из России для Великобритании с 31 января будет снижен до 44,1 доллара с 47,6 доллара за баррель, указывается в обновленной генеральной лицензии INT/2024/4423849 Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). "В 23:01 по Гринвичу в субботу, 31 января 2026 года, предельная цена на сырую нефть будет снижена с 47,60 доллара до 44,10 доллара за баррель", - говорится в комментарии OFSI к обновленной лицензии. Ранее в четверг Евросоюз объявил, что снижает с 1 февраля потолок цен на нефть из России до 44,1 доллара с 47,6 доллара за баррель. Страны G7, Австралия и ЕС с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Затем, официально с 3 сентября прошлого года, ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель. Аналогичные меры приняли Британия, затем Швейцария, Канада, Новая Зеландия. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
15:35 15.01.2026
 
Британия с 31 января снизит потолок цен на российскую нефть

Британия с 31 января снизит потолок цен на нефть из РA с $47,6 до $44,1 за баррель

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Нефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
ЛОНДОН, 15 янв - ПРАЙМ. Потолок цен на нефть из России для Великобритании с 31 января будет снижен до 44,1 доллара с 47,6 доллара за баррель, указывается в обновленной генеральной лицензии INT/2024/4423849 Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).
"В 23:01 по Гринвичу в субботу, 31 января 2026 года, предельная цена на сырую нефть будет снижена с 47,60 доллара до 44,10 доллара за баррель", - говорится в комментарии OFSI к обновленной лицензии.
Ранее в четверг Евросоюз объявил, что снижает с 1 февраля потолок цен на нефть из России до 44,1 доллара с 47,6 доллара за баррель.
Страны G7, Австралия и ЕС с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель при морских перевозках - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
Россия в ноябре заработала 752,5 миллиона евро на экспорте газа в ЕС
13:49
Россия в ноябре заработала 752,5 миллиона евро на экспорте газа в ЕС
13:49
В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Затем, официально с 3 сентября прошлого года, ЕС снизил этот потолок до 47,6 доллара за баррель. Аналогичные меры приняли Британия, затем Швейцария, Канада, Новая Зеландия.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Путин сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
"Эльдорадо отменяется". Россия сможет заработать на чужой нефти
07:07
"Эльдорадо отменяется". Россия сможет заработать на чужой нефти
07:07
 
ЭнергетикаНефтьЗАПАДРФВЕЛИКОБРИТАНИЯВладимир ПутинЕС
 
 
