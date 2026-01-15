https://1prime.ru/20260115/neft-866531054.html

Нефть продолжает снижаться днем в четверг

Нефть продолжает снижаться днем в четверг - 15.01.2026, ПРАЙМ

Нефть продолжает снижаться днем в четверг

Цены на нефть продолжают снижение в четверг днем более чем на 3% после выхода геополитических новостей и статистики по нефтяным запасам в США, следует из данных | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T16:16+0300

2026-01-15T16:16+0300

2026-01-15T16:16+0300

экономика

нефть

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают снижение в четверг днем более чем на 3% после выхода геополитических новостей и статистики по нефтяным запасам в США, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 15.18 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 3,22% относительно предыдущего закрытия - до 64,38 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 3,28%, до 59,86 доллара. Утром котировки нефти опускались примерно на 3%. Цены упали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его заверили в том, что Иран прекратит гибели протестующих, прокомментировал агентству Рейтер руководитель отдела анализа сырьевых товаров в Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Трамп ранее отказался однозначно ответить, исключает ли он возможность военных действий против Ирана после своих заявлений об отмене планов властей страны по казням протестующих. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Кроме того, аналитики оценивают данные по объему нефтяных запасов в США. Так, накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 9 января увеличились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 422,4 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя - на 2,2 миллиона баррелей. "Минэнерго США сообщило о крупнейшем с ноября увеличении запасов нефти в стране, которое было вызвано ростом импорта, достигшим максимального уровня за 14 месяцев, что оказало относительное понижательное давление на нефтяные котировки марки WTI по отношению к марке Brent", - отметил Оле Хансен.

https://1prime.ru/20260115/rynok-866530533.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок