Нефть продолжает снижаться днем в четверг - 15.01.2026
Нефть продолжает снижаться днем в четверг
Нефть продолжает снижаться днем в четверг - 15.01.2026, ПРАЙМ
Нефть продолжает снижаться днем в четверг
Цены на нефть продолжают снижение в четверг днем более чем на 3% после выхода геополитических новостей и статистики по нефтяным запасам в США, следует из данных | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T16:16+0300
2026-01-15T16:16+0300
экономика
нефть
рынок
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают снижение в четверг днем более чем на 3% после выхода геополитических новостей и статистики по нефтяным запасам в США, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 15.18 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 3,22% относительно предыдущего закрытия - до 64,38 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 3,28%, до 59,86 доллара. Утром котировки нефти опускались примерно на 3%. Цены упали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его заверили в том, что Иран прекратит гибели протестующих, прокомментировал агентству Рейтер руководитель отдела анализа сырьевых товаров в Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Трамп ранее отказался однозначно ответить, исключает ли он возможность военных действий против Ирана после своих заявлений об отмене планов властей страны по казням протестующих. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Кроме того, аналитики оценивают данные по объему нефтяных запасов в США. Так, накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 9 января увеличились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 422,4 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя - на 2,2 миллиона баррелей. "Минэнерго США сообщило о крупнейшем с ноября увеличении запасов нефти в стране, которое было вызвано ростом импорта, достигшим максимального уровня за 14 месяцев, что оказало относительное понижательное давление на нефтяные котировки марки WTI по отношению к марке Brent", - отметил Оле Хансен.
нефть, рынок
Экономика, Нефть, Рынок
16:16 15.01.2026
 
Нефть продолжает снижаться днем в четверг

Нефть дешевеет более чем на 3% после выхода геополитических новостей и статистики

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают снижение в четверг днем более чем на 3% после выхода геополитических новостей и статистики по нефтяным запасам в США, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 15.18 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 3,22% относительно предыдущего закрытия - до 64,38 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 3,28%, до 59,86 доллара. Утром котировки нефти опускались примерно на 3%.
Цены упали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его заверили в том, что Иран прекратит гибели протестующих, прокомментировал агентству Рейтер руководитель отдела анализа сырьевых товаров в Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).
Трамп ранее отказался однозначно ответить, исключает ли он возможность военных действий против Ирана после своих заявлений об отмене планов властей страны по казням протестующих. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Кроме того, аналитики оценивают данные по объему нефтяных запасов в США. Так, накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 9 января увеличились на 3,4 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 422,4 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя - на 2,2 миллиона баррелей.
"Минэнерго США сообщило о крупнейшем с ноября увеличении запасов нефти в стране, которое было вызвано ростом импорта, достигшим максимального уровня за 14 месяцев, что оказало относительное понижательное давление на нефтяные котировки марки WTI по отношению к марке Brent", - отметил Оле Хансен.
Российский рынок акций растет днем в четверг
