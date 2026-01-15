Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США решили хранить венесуэльскую нефть в карибской части Нидерландов - 15.01.2026
СМИ: США решили хранить венесуэльскую нефть в карибской части Нидерландов
ГААГА, 15 янв - ПРАЙМ. Танкер с венесуэльской нефтью прибыл в порт острова Кюрасао, входящего в состав Королевства Нидерландов, для временного хранения топлива в резервуарах по просьбе правительства США, сообщает телерадиокорпорация NOS. Согласно сообщению, перевозкой нефти занимаются две крупнейшие мировые торговые компании сырьевыми товарами - Trafigura Group и Vitol Group. Нефть доставляется в Карибский бассейн с дальнейшей перепродажей на международные рынки. По данным телеканала, прибытие венесуэльской нефти на Кюрасао отражает стремление местного правительства вернуть острову значимую роль в международной энергетической логистике. В отличие от Арубы, Кюрасао всегда поддерживал нефтяной сектор. Нефтеперерабатывающий завод простаивает более пяти лет и требует миллиардных инвестиций для перезапуска, поэтому пока приоритет отдан хранению, перевалке и логистике с использованием существующей инфраструктуры, отмечает NOS. Королевство Нидерландов состоит из Нидерландов и островов в Карибском море - Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена, каждый из которых обладает высокой степенью автономии и собственным правительством. Американский президент Дональд Трамп заявил ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Президент США заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года. Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает нормы международного права о неприменении силы.
ГААГА, 15 янв - ПРАЙМ. Танкер с венесуэльской нефтью прибыл в порт острова Кюрасао, входящего в состав Королевства Нидерландов, для временного хранения топлива в резервуарах по просьбе правительства США, сообщает телерадиокорпорация NOS.
Согласно сообщению, перевозкой нефти занимаются две крупнейшие мировые торговые компании сырьевыми товарами - Trafigura Group и Vitol Group. Нефть доставляется в Карибский бассейн с дальнейшей перепродажей на международные рынки.
По данным телеканала, прибытие венесуэльской нефти на Кюрасао отражает стремление местного правительства вернуть острову значимую роль в международной энергетической логистике. В отличие от Арубы, Кюрасао всегда поддерживал нефтяной сектор. Нефтеперерабатывающий завод простаивает более пяти лет и требует миллиардных инвестиций для перезапуска, поэтому пока приоритет отдан хранению, перевалке и логистике с использованием существующей инфраструктуры, отмечает NOS.
Королевство Нидерландов состоит из Нидерландов и островов в Карибском море - Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена, каждый из которых обладает высокой степенью автономии и собственным правительством.
Американский президент Дональд Трамп заявил ранее, что временные власти Венесуэлы отдадут США 30-50 миллионов баррелей нефти, и пообещал, что переданная Каракасом нефть будет продана по рыночным ценам, а деньги пойдут во благо народов Венесуэлы и США.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Президент США заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года.
Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает нормы международного права о неприменении силы.
