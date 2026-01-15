Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть усилили падение в четверг
Мировые цены на нефть усилили падение в четверг
2026-01-15T19:33+0300
2026-01-15T19:33+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили падение до 4%, следует из данных торгов. По состоянию на 19.14 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 4,03% - до 63,83 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 4,26%, до 59,38 доллара. Инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией в Иране. Ранее американский президент Дональда Трамп заявил, что США получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается. В Иране в конце прошлого года начались протесты. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. На этом фоне цены на нефть активно росли, за предыдущие пять торговых сессий Brent и WTI подорожали почти на 11%. Однако заявления Трампа снизили опасения рынков. "События в Иране, которые в значительной степени стали движущей силой недавнего роста, за ночь приобрели гораздо менее тревожный характер", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс (John Evans).
нефть, сша
Экономика, Нефть, США
19:33 15.01.2026
 
Мировые цены на нефть усилили падение в четверг

Мировые цены на нефть усилили падение в четверг до 4%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили падение до 4%, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.14 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 4,03% - до 63,83 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 4,26%, до 59,38 доллара.
Инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией в Иране. Ранее американский президент Дональда Трамп заявил, что США получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается.
В Иране в конце прошлого года начались протесты. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
На этом фоне цены на нефть активно росли, за предыдущие пять торговых сессий Brent и WTI подорожали почти на 11%. Однако заявления Трампа снизили опасения рынков.
"События в Иране, которые в значительной степени стали движущей силой недавнего роста, за ночь приобрели гораздо менее тревожный характер", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс (John Evans).
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Цена на золото замедлила снижение в среду вечером
ЭкономикаНефтьСША
 
 
