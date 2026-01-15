https://1prime.ru/20260115/neft-866542981.html

Мировые цены на нефть усилили падение в четверг

Мировые цены на нефть усилили падение в четверг - 15.01.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть усилили падение в четверг

Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили падение до 4%, следует из данных торгов. | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T19:33+0300

2026-01-15T19:33+0300

2026-01-15T19:33+0300

экономика

нефть

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером усилили падение до 4%, следует из данных торгов. По состоянию на 19.14 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent опускалась на 4,03% - до 63,83 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 4,26%, до 59,38 доллара. Инвесторы продолжают внимательно следить за ситуацией в Иране. Ранее американский президент Дональда Трамп заявил, что США получили информацию о том, что власти Ирана не планируют казнить участников беспорядков, и гибель людей в стране прекращается. В Иране в конце прошлого года начались протесты. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. На этом фоне цены на нефть активно росли, за предыдущие пять торговых сессий Brent и WTI подорожали почти на 11%. Однако заявления Трампа снизили опасения рынков. "События в Иране, которые в значительной степени стали движущей силой недавнего роста, за ночь приобрели гораздо менее тревожный характер", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Джон Эванс (John Evans).

https://1prime.ru/20260115/zoloto-866541575.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша