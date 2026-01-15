https://1prime.ru/20260115/pobeda-866535663.html

Пассажиропоток авиакомпании "Победа" увеличился в 2025 году

Пассажиропоток авиакомпании "Победа" увеличился в 2025 году

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" в 2025 году перевезла 13,8 миллиона пассажиров, что на 0,7% превышает показатель предыдущего года, сообщается в пресс-релизе авиакомпании. "Победа объявляет результаты 2025 года. За 12 месяцев прошедшего года: перевезли 13,8 млн клиентов (+0,7% к 2024 году)", - говорится в сообщении. "Победа" перевезла более 11,8 миллиона человек на внутренних линиях и 1,9 миллиона человек на международных линиях, процент занятости кресел при этом составил 94,8%. Также в 2025 году авиакомпания запустила новые услуги: возможность приобрести увеличенную ручную кладь и право провоза домашнего питомца на соседнем кресле. Кроме того, появилась возможность сдать билеты, приобретенные по тарифу "Базовый", оплатив специальный сбор. Авиакомпания в 2025 году открыла новое направление из Москвы в Фергану (Узбекистан) и возобновила рейсы по четырем направлениям из Краснодара (в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Стамбул). Авиакомпания "Победа" - лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.

