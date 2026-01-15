Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политолог рассказал Карлсону, какую пользу принесли антироссийские санкции
экономика
россия
мировая экономика
такер карлсон
ниу вшэ
вшэ
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, какую пользу принесли антироссийские санкции. "В экономическом смысле они навредили, но стратегически, политически и в контексте культуры они стали благословением", - сказал Караганов в интервью Карлсону. Политолог добавил, что сам не хотел бы полного снятия санкций, а только частичного.
07:01 15.01.2026 (обновлено: 07:46 15.01.2026)
 
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, какую пользу принесли антироссийские санкции.
"В экономическом смысле они навредили, но стратегически, политически и в контексте культуры они стали благословением", - сказал Караганов в интервью Карлсону.
Политолог добавил, что сам не хотел бы полного снятия санкций, а только частичного.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаТакер КарлсонНИУ ВШЭВШЭ
 
 
