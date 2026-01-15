https://1prime.ru/20260115/politolog-866512037.html

Политолог рассказал Карлсону, какую пользу принесли антироссийские санкции

ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, какую пользу принесли антироссийские санкции. "В экономическом смысле они навредили, но стратегически, политически и в контексте культуры они стали благословением", - сказал Караганов в интервью Карлсону. Политолог добавил, что сам не хотел бы полного снятия санкций, а только частичного.

