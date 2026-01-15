https://1prime.ru/20260115/politolog-866512037.html
Политолог рассказал Карлсону, какую пользу принесли антироссийские санкции
Политолог рассказал Карлсону, какую пользу принесли антироссийские санкции - 15.01.2026, ПРАЙМ
Политолог рассказал Карлсону, какую пользу принесли антироссийские санкции
Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T07:01+0300
2026-01-15T07:01+0300
2026-01-15T07:46+0300
экономика
россия
мировая экономика
такер карлсон
ниу вшэ
вшэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866512037.jpg?1768452372
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, какую пользу принесли антироссийские санкции. "В экономическом смысле они навредили, но стратегически, политически и в контексте культуры они стали благословением", - сказал Караганов в интервью Карлсону. Политолог добавил, что сам не хотел бы полного снятия санкций, а только частичного.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, такер карлсон, ниу вшэ, вшэ
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Такер Карлсон, НИУ ВШЭ, ВШЭ
Политолог рассказал Карлсону, какую пользу принесли антироссийские санкции
Политолог Караганов: санкции стали благословением
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, какую пользу принесли антироссийские санкции.
"В экономическом смысле они навредили, но стратегически, политически и в контексте культуры они стали благословением", - сказал Караганов в интервью Карлсону.
Политолог добавил, что сам не хотел бы полного снятия санкций, а только частичного.