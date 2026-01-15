https://1prime.ru/20260115/primore-866508787.html

Жителя Приморья оштрафовали за фиктивную регистрацию 72 мигрантов

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – ПРАЙМ. Житель Приморья оштрафован в 120 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет 72-х мигрантов, которых он зарегистрировал в своем доме, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. "Житель Партизанска за период с ноября 2024 года по март 2025 года из личной заинтересованности осуществил фиктивную постановку на учет по месту пребывания в Российской Федерации в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Партизанску 72-х иностранных граждан Республик Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, которых зарегистрировал в принадлежащем ему на праве собственности жилом доме в селе Углекаменск", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигурант – семьянин, положительно характеризуется по месту работы и месту жительства, имеет на иждивении двух малолетних детей. В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Дело рассмотрено судом в порядке особого производства. "С учетом смягчающих наказание обстоятельств и личности подсудимого ему назначено наказание за данное преступление в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба.

