Жителю Приморья дали 12 лет колонии за плантации с коноплей - 15.01.2026
Жителю Приморья дали 12 лет колонии за плантации с коноплей
Жителю Приморья дали 12 лет колонии за плантации с коноплей
2026-01-15T05:09+0300
2026-01-15T05:09+0300
общество
экономика
здоровье
приморье
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – ПРАЙМ. Суд назначил 12 лет колонии организовавшему плантации с коноплей жителю Приморья, у которого изъято свыше 145 килограммов марихуаны, сообщает прокуратура региона. "В судебном заседании установлено, что в мае 2025 года подсудимый организовал на трех участках в селах Еленовка и Преображенка незаконные плантации, где вырастил более 350 кустов конопли. В дальнейшем он наладил переработку сырья, изготовив более 9 килограммов гашишного масла. В ходе предварительного следствия у фигуранта изъято более 145 килограммов марихуаны", - говорится в сообщении. Суд назначил 54-летнему жителю Кировского района 12 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей.
приморье
общество , здоровье, приморье
Общество , Экономика, Здоровье, Приморье
05:09 15.01.2026
 
Жителю Приморья дали 12 лет колонии за плантации с коноплей

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – ПРАЙМ. Суд назначил 12 лет колонии организовавшему плантации с коноплей жителю Приморья, у которого изъято свыше 145 килограммов марихуаны, сообщает прокуратура региона.
"В судебном заседании установлено, что в мае 2025 года подсудимый организовал на трех участках в селах Еленовка и Преображенка незаконные плантации, где вырастил более 350 кустов конопли. В дальнейшем он наладил переработку сырья, изготовив более 9 килограммов гашишного масла. В ходе предварительного следствия у фигуранта изъято более 145 килограммов марихуаны", - говорится в сообщении.
Суд назначил 54-летнему жителю Кировского района 12 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей.
 
Экономика Общество Здоровье Приморье
 
 
