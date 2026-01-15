https://1prime.ru/20260115/primore-866510832.html
Жителю Приморья дали 12 лет колонии за плантации с коноплей
приморье
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – ПРАЙМ. Суд назначил 12 лет колонии организовавшему плантации с коноплей жителю Приморья, у которого изъято свыше 145 килограммов марихуаны, сообщает прокуратура региона.
"В судебном заседании установлено, что в мае 2025 года подсудимый организовал на трех участках в селах Еленовка и Преображенка незаконные плантации, где вырастил более 350 кустов конопли. В дальнейшем он наладил переработку сырья, изготовив более 9 килограммов гашишного масла. В ходе предварительного следствия у фигуранта изъято более 145 килограммов марихуаны", - говорится в сообщении.
Суд назначил 54-летнему жителю Кировского района 12 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей.
