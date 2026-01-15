https://1prime.ru/20260115/putin-866535446.html

Путин рассказал о расширении партнерства России и Саудовской Аравии

Путин рассказал о расширении партнерства России и Саудовской Аравии - 15.01.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о расширении партнерства России и Саудовской Аравии

Партнерство России и Саудовской Аравии расширяется и носит комплексный характер, сотрудничество в рамках ОПЕК+ способствует стабильности на энергетических... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T17:14+0300

2026-01-15T17:14+0300

2026-01-15T17:14+0300

политика

нефть

саудовская аравия

владимир путин

опек

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715205_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_4d714ce895c17310da298fb2059b7ea6.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Партнерство России и Саудовской Аравии расширяется и носит комплексный характер, сотрудничество в рамках ОПЕК+ способствует стабильности на энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг принял верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. "Двустороннее партнёрство успешно расширяется, носит комплексный характер, налажена тесная координация в формате ОПЕК+, что реально способствует поддержанию стабильности глобального нефтяного рынка", - сказал Путин в ходе церемонии, говоря о сотрудничестве с Саудовской Аравией.

https://1prime.ru/20260115/pmef-866535188.html

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, владимир путин, опек, мировая экономика