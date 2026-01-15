https://1prime.ru/20260115/putin-866535446.html
Путин рассказал о расширении партнерства России и Саудовской Аравии
Путин рассказал о расширении партнерства России и Саудовской Аравии - 15.01.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о расширении партнерства России и Саудовской Аравии
Партнерство России и Саудовской Аравии расширяется и носит комплексный характер, сотрудничество в рамках ОПЕК+ способствует стабильности на энергетических... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T17:14+0300
2026-01-15T17:14+0300
2026-01-15T17:14+0300
политика
нефть
саудовская аравия
владимир путин
опек
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715205_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_4d714ce895c17310da298fb2059b7ea6.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Партнерство России и Саудовской Аравии расширяется и носит комплексный характер, сотрудничество в рамках ОПЕК+ способствует стабильности на энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин. Путин в четверг принял верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. "Двустороннее партнёрство успешно расширяется, носит комплексный характер, налажена тесная координация в формате ОПЕК+, что реально способствует поддержанию стабильности глобального нефтяного рынка", - сказал Путин в ходе церемонии, говоря о сотрудничестве с Саудовской Аравией.
https://1prime.ru/20260115/pmef-866535188.html
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715205_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e43be65526ec7ec24f668285fb7b949e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, саудовская аравия, владимир путин, опек, мировая экономика
Политика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Владимир Путин, ОПЕК, Мировая экономика
Путин рассказал о расширении партнерства России и Саудовской Аравии
Путин: партнерство России и Саудовской Аравии расширяется и носит комплексный характер