Россия может наращивать связи с Латинской Америкой, заявил Путин

Россия может наращивать связи с Латинской Америкой, заявил Путин - 15.01.2026, ПРАЙМ

Россия может наращивать связи с Латинской Америкой, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все возможности для наращивания торгово-инвестиционных и коммерческих связей со странами Латинской... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T17:28+0300

2026-01-15T17:28+0300

2026-01-15T17:28+0300

политика

россия

латинская америка

рф

колумбия

владимир путин

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856887144_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f0fb2638c1287869b907bd9cb6ef4484.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все возможности для наращивания торгово-инвестиционных и коммерческих связей со странами Латинской Америки. Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. "Подчеркну, что со многими странами Латинской Америки в России давно сложились тесные и конструктивные взаимоотношения. Мы всегда относились к государствам данного региона с большим уважением, как к равным и самостоятельным партнерам. Это в полной мере касается представленных здесь стран – Колумбии, Перу, Уругвая. Считаем, что у нас имеются все возможности для качественного наращивания торгово-инвестиционных и коммерческих связей, сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики, образования и подготовки кадров", - сказал глава государства в ходе церемонии. Президент добавил, что в таком же духе партнерства и доверия Россия настроена и далее укреплять взаимодействие с государствами Ближнего Востока и Северной Африки.

