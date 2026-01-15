Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия может наращивать связи с Латинской Америкой, заявил Путин - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20260115/putin-866537189.html
Россия может наращивать связи с Латинской Америкой, заявил Путин
Россия может наращивать связи с Латинской Америкой, заявил Путин - 15.01.2026, ПРАЙМ
Россия может наращивать связи с Латинской Америкой, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все возможности для наращивания торгово-инвестиционных и коммерческих связей со странами Латинской... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T17:28+0300
2026-01-15T17:28+0300
политика
россия
латинская америка
рф
колумбия
владимир путин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856887144_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f0fb2638c1287869b907bd9cb6ef4484.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все возможности для наращивания торгово-инвестиционных и коммерческих связей со странами Латинской Америки. Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. "Подчеркну, что со многими странами Латинской Америки в России давно сложились тесные и конструктивные взаимоотношения. Мы всегда относились к государствам данного региона с большим уважением, как к равным и самостоятельным партнерам. Это в полной мере касается представленных здесь стран – Колумбии, Перу, Уругвая. Считаем, что у нас имеются все возможности для качественного наращивания торгово-инвестиционных и коммерческих связей, сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики, образования и подготовки кадров", - сказал глава государства в ходе церемонии. Президент добавил, что в таком же духе партнерства и доверия Россия настроена и далее укреплять взаимодействие с государствами Ближнего Востока и Северной Африки.
https://1prime.ru/20260115/pmef-866535188.html
латинская америка
рф
колумбия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856887144_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_f43293dfbc8785aba03f9a4fa1bd77e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, латинская америка, рф, колумбия, владимир путин, мировая экономика
Политика, РОССИЯ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, РФ, КОЛУМБИЯ, Владимир Путин, Мировая экономика
17:28 15.01.2026
 
Россия может наращивать связи с Латинской Америкой, заявил Путин

Путин: у России есть возможности для наращивания связей со странами Латинской Америки

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все возможности для наращивания торгово-инвестиционных и коммерческих связей со странами Латинской Америки.
Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Подчеркну, что со многими странами Латинской Америки в России давно сложились тесные и конструктивные взаимоотношения. Мы всегда относились к государствам данного региона с большим уважением, как к равным и самостоятельным партнерам. Это в полной мере касается представленных здесь стран – Колумбии, Перу, Уругвая. Считаем, что у нас имеются все возможности для качественного наращивания торгово-инвестиционных и коммерческих связей, сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики, образования и подготовки кадров", - сказал глава государства в ходе церемонии.
Президент добавил, что в таком же духе партнерства и доверия Россия настроена и далее укреплять взаимодействие с государствами Ближнего Востока и Северной Африки.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Путин пригласил Саудовскую Аравию на ПМЭФ
17:07
 
ПолитикаРОССИЯЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАРФКОЛУМБИЯВладимир ПутинМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала