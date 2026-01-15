https://1prime.ru/20260115/putin-866537189.html
Россия может наращивать связи с Латинской Америкой, заявил Путин
политика
россия
латинская америка
рф
колумбия
владимир путин
мировая экономика
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть все возможности для наращивания торгово-инвестиционных и коммерческих связей со странами Латинской Америки. Путин в четверг в Кремле принимает верительные грамоты у 34 вновь прибывших иностранных послов. Церемония проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. "Подчеркну, что со многими странами Латинской Америки в России давно сложились тесные и конструктивные взаимоотношения. Мы всегда относились к государствам данного региона с большим уважением, как к равным и самостоятельным партнерам. Это в полной мере касается представленных здесь стран – Колумбии, Перу, Уругвая. Считаем, что у нас имеются все возможности для качественного наращивания торгово-инвестиционных и коммерческих связей, сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтики, образования и подготовки кадров", - сказал глава государства в ходе церемонии. Президент добавил, что в таком же духе партнерства и доверия Россия настроена и далее укреплять взаимодействие с государствами Ближнего Востока и Северной Африки.
