06:46 15.01.2026 (обновлено: 07:46 15.01.2026)
 
Роскачество проверило светодиодные лампы популярных в России марок

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Роскачество исследовало светодиодные лампы 20 популярных в России марок на соответствие обязательным требованиям, ни один из образцов не прошел проверку по всем показателям, установленным для такой продукции, рассказали РИА Новости в организации.
"Роскачество исследовало 20 популярных торговых марок светодиодных ламп по 13 показателям энергетической эффективности, свойств и достоверности маркировки", - рассказали в организации.
Уточняется, что продукция 18 проверенных торговых марок производится в Китае: Hesler, Smartbuy, Feron, In Home, Leek, "Космос", Ecola, "Фотон", Camelion, "ЭРА", "Онлайт", Gauss, "Ресанта", "Старт", Ergolux, Navigator, Tokov, Osram. Товары двух марок выпускаются в России - Bellight и "Ашан".
"Лампы должны соответствовать постановлению правительства РФ от 24 декабря 2020 года N 2255 "Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения". По результатам исследования ни одна лампа ему не соответствует", - добавили в Роскачестве.
В частности не соответствуют маркировке по показателю светового потока товары 11 марок: Smartbuy, In Home, Leek, "Космос", "ЭРА"," Онлайт", Bellight, "Старт", Ergolux, "Ашан", Tokov. Измеренное значение светового потока не должно быть меньше заявленного более чем на 10%.
Еще одним показателем, который рассмотрели эксперты организации, стала световая отдача, которая показывает, насколько эффективно лампа превращает электрическую энергию в свет. По этому критерию несоответствие выявлено у образца марки Ergolux.
Кроме того, товары проверили на цветовую температуру, определяющую оттенок света, который лампа излучает. Согласно результатам несоответствие обнаружено у ламп Hesler, Smartbuy, Feron. Помимо этого лампа Ergolux имеет высокий коэффициент пульсации в 50% при норме до 10%, что является нарушением обязательных требований.
"Еще один из важных показателей - коэффициент мощности светодиодной лампы, который показывает, насколько эффективно лампа преобразует электрическую энергию в световую. Ни одна из протестированных ламп не соответствует обязательным требованиям. Лампы расходуют примерно половину энергии впустую", - поделились в Роскачестве.
Тем не менее проблем с надежностью у большинства ламп выявлено не было. Все образцы успешно прошли испытания при низких температурах (-25°C), выдержали 15 тысяч циклов включения/выключения и непрерывную работу в течение тысячи часов. "Это означает, что лампы физически работоспособны, но их реальные характеристики часто не соответствуют заявленным", - заключили в организации.
В Роскачестве отметили, что выявленные случаи несоответствия характеристик светодиодных ламп заявленным значениям подтверждают необходимость введения обязательной цифровой маркировки данной продукции.
Там напомнили, что с 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года в России проходил эксперимент по маркировке светотехнической продукции через систему "Честный знак". С 1 мая 2026 года маркировка станет обязательной при вводе товаров в оборот, что позволит отслеживать продукцию на всех этапах, реагируя на нарушения и обеспечивая достоверность информации о товарах.
 
