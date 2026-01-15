Российский рынок акций растет днем в четверг
Российский рынок акций растет в четверг на фоне перспектив переговоров по Украине
Сотрудник в офисе московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в четверг на фоне перспектив продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 16.00 мск рос на 0,13%, до 2 706,11 пункта.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 4,22%, до 63,71 доллара за баррель.
"Участники рынка отыгрывают свежую статистику по ускорению инфляции: по данным Росстата, в начале января темпы роста цен выросли на фоне повышения НДС, что снизило ожидания дальнейшего смягчения политики Банка России в ближайшие месяцы", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
"Поддержку рынку оказывает перспектива продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и ожидание визита в Москву американской делегации во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Повышенный рост инфляции в начале года на фоне повышения НДС не вызвал негативной реакции у инвесторов, так как был вполне ожидаемым", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+3,65%), "Мосэнерго" (+3%), "СПБ Биржи" (+2,09%), "Новабев групп" (+2,08%) и префы "Мечела" (+1,92%).
В лидерах снижения - бумаги "Полюса" (−1,22%), "ТГК-1" (−1,17%), "Русала" (−1,19%), "Селигдара" (−0,93%) и обыкновенные акции "Мечела" (−0,61%).
"Закрытие индекса Мосбиржи в четверг мы ожидаем на уровне вчерашних значений – вблизи отметки 2700 пунктов. Технически, значение 2700 пунктов все еще остается линией поддержки для индекса Мосбиржи. До конца недели, в случае нейтрального новостного фона, ждем продолжения консолидации индекса Мосбиржи. Торговый диапазон до конца недели ожидаем в границах 2650-2750 пунктов", - рассказал Муштаков.
"В фокусе остается и геополитика: инвесторы следят за потенциальными переговорами России и США по Украине, а также за дискуссиями о новых санкциях со стороны ЕС и возможных военных шагах США на Ближнем Востоке. Сохраняются риски и вокруг дополнительных ограничений по российским активам в Европе", - считает Магомедов.
Он ожидает закрытия торгов сегодняшней сессии в небольшом плюсе.