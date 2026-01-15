Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет днем в четверг - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260115/rynok-866530533.html
Российский рынок акций растет днем в четверг
Российский рынок акций растет днем в четверг - 15.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет днем в четверг
Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в четверг на фоне перспектив продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, следует из | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T16:10+0300
2026-01-15T16:10+0300
экономика
рынок
торги
москва
мосбиржа
росстат
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_6543fcb15dcb2cbe404a9783aff7f038.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в четверг на фоне перспектив продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.00 мск рос на 0,13%, до 2 706,11 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 4,22%, до 63,71 доллара за баррель. "Участники рынка отыгрывают свежую статистику по ускорению инфляции: по данным Росстата, в начале января темпы роста цен выросли на фоне повышения НДС, что снизило ожидания дальнейшего смягчения политики Банка России в ближайшие месяцы", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам". "Поддержку рынку оказывает перспектива продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и ожидание визита в Москву американской делегации во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Повышенный рост инфляции в начале года на фоне повышения НДС не вызвал негативной реакции у инвесторов, так как был вполне ожидаемым", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+3,65%), "Мосэнерго" (+3%), "СПБ Биржи" (+2,09%), "Новабев групп" (+2,08%) и префы "Мечела" (+1,92%). "На фоне вышедших новостей о продлении лицензии OFAC для переговоров по иностранным активам "Лукойла" (+0,11%) сохраняется волатильность в нефтяном сегменте, однако реакция рынка остается сдержанной - инвесторы ждут конкретики по реализации возможных сделок", - рассказал Магомедов. В лидерах снижения - бумаги "Полюса" (−1,22%), "ТГК-1" (−1,17%), "Русала" (−1,19%), "Селигдара" (−0,93%) и обыкновенные акции "Мечела" (−0,61%). "Закрытие индекса Мосбиржи в четверг мы ожидаем на уровне вчерашних значений – вблизи отметки 2700 пунктов. Технически, значение 2700 пунктов все еще остается линией поддержки для индекса Мосбиржи. До конца недели, в случае нейтрального новостного фона, ждем продолжения консолидации индекса Мосбиржи. Торговый диапазон до конца недели ожидаем в границах 2650-2750 пунктов", - рассказал Муштаков. "В фокусе остается и геополитика: инвесторы следят за потенциальными переговорами России и США по Украине, а также за дискуссиями о новых санкциях со стороны ЕС и возможных военных шагах США на Ближнем Востоке. Сохраняются риски и вокруг дополнительных ограничений по российским активам в Европе", - считает Магомедов. Он ожидает закрытия торгов сегодняшней сессии в небольшом плюсе.
https://1prime.ru/20260115/zoloto-866527859.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82839/35/828393550_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_8e79d8b4a1bdd0ebe36b8ef4bb644c30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, москва, мосбиржа, росстат, банк россии
Экономика, Рынок, Торги, МОСКВА, Мосбиржа, Росстат, Банк России
16:10 15.01.2026
 
Российский рынок акций растет днем в четверг

Российский рынок акций растет в четверг на фоне перспектив переговоров по Украине

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе московской биржи
Сотрудник в офисе московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Сотрудник в офисе московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в четверг на фоне перспектив продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 16.00 мск рос на 0,13%, до 2 706,11 пункта.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 4,22%, до 63,71 доллара за баррель.
"Участники рынка отыгрывают свежую статистику по ускорению инфляции: по данным Росстата, в начале января темпы роста цен выросли на фоне повышения НДС, что снизило ожидания дальнейшего смягчения политики Банка России в ближайшие месяцы", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам".
"Поддержку рынку оказывает перспектива продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и ожидание визита в Москву американской делегации во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Повышенный рост инфляции в начале года на фоне повышения НДС не вызвал негативной реакции у инвесторов, так как был вполне ожидаемым", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+3,65%), "Мосэнерго" (+3%), "СПБ Биржи" (+2,09%), "Новабев групп" (+2,08%) и префы "Мечела" (+1,92%).
"На фоне вышедших новостей о продлении лицензии OFAC для переговоров по иностранным активам "Лукойла" (+0,11%) сохраняется волатильность в нефтяном сегменте, однако реакция рынка остается сдержанной - инвесторы ждут конкретики по реализации возможных сделок", - рассказал Магомедов.
В лидерах снижения - бумаги "Полюса" (−1,22%), "ТГК-1" (−1,17%), "Русала" (−1,19%), "Селигдара" (−0,93%) и обыкновенные акции "Мечела" (−0,61%).
"Закрытие индекса Мосбиржи в четверг мы ожидаем на уровне вчерашних значений – вблизи отметки 2700 пунктов. Технически, значение 2700 пунктов все еще остается линией поддержки для индекса Мосбиржи. До конца недели, в случае нейтрального новостного фона, ждем продолжения консолидации индекса Мосбиржи. Торговый диапазон до конца недели ожидаем в границах 2650-2750 пунктов", - рассказал Муштаков.
"В фокусе остается и геополитика: инвесторы следят за потенциальными переговорами России и США по Украине, а также за дискуссиями о новых санкциях со стороны ЕС и возможных военных шагах США на Ближнем Востоке. Сохраняются риски и вокруг дополнительных ограничений по российским активам в Европе", - считает Магомедов.
Он ожидает закрытия торгов сегодняшней сессии в небольшом плюсе.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Золото впервые обогнало доллар и евро по объему торгов
15:26
 
ЭкономикаРынокТоргиМОСКВАМосбиржаРосстатБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала