Российский рынок акций растет днем в четверг

Российский рынок акций растет днем в четверг - 15.01.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет днем в четверг

Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в четверг на фоне перспектив продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, следует из | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T16:10+0300

2026-01-15T16:10+0300

2026-01-15T16:10+0300

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в четверг на фоне перспектив продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.00 мск рос на 0,13%, до 2 706,11 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 4,22%, до 63,71 доллара за баррель. "Участники рынка отыгрывают свежую статистику по ускорению инфляции: по данным Росстата, в начале января темпы роста цен выросли на фоне повышения НДС, что снизило ожидания дальнейшего смягчения политики Банка России в ближайшие месяцы", - рассказал Магомед Магомедов из ФГ "Финам". "Поддержку рынку оказывает перспектива продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и ожидание визита в Москву американской делегации во главе со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Повышенный рост инфляции в начале года на фоне повышения НДС не вызвал негативной реакции у инвесторов, так как был вполне ожидаемым", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". В лидерах роста - акции "Вуш Холдинга" (+3,65%), "Мосэнерго" (+3%), "СПБ Биржи" (+2,09%), "Новабев групп" (+2,08%) и префы "Мечела" (+1,92%). "На фоне вышедших новостей о продлении лицензии OFAC для переговоров по иностранным активам "Лукойла" (+0,11%) сохраняется волатильность в нефтяном сегменте, однако реакция рынка остается сдержанной - инвесторы ждут конкретики по реализации возможных сделок", - рассказал Магомедов. В лидерах снижения - бумаги "Полюса" (−1,22%), "ТГК-1" (−1,17%), "Русала" (−1,19%), "Селигдара" (−0,93%) и обыкновенные акции "Мечела" (−0,61%). "Закрытие индекса Мосбиржи в четверг мы ожидаем на уровне вчерашних значений – вблизи отметки 2700 пунктов. Технически, значение 2700 пунктов все еще остается линией поддержки для индекса Мосбиржи. До конца недели, в случае нейтрального новостного фона, ждем продолжения консолидации индекса Мосбиржи. Торговый диапазон до конца недели ожидаем в границах 2650-2750 пунктов", - рассказал Муштаков. "В фокусе остается и геополитика: инвесторы следят за потенциальными переговорами России и США по Украине, а также за дискуссиями о новых санкциях со стороны ЕС и возможных военных шагах США на Ближнем Востоке. Сохраняются риски и вокруг дополнительных ограничений по российским активам в Европе", - считает Магомедов. Он ожидает закрытия торгов сегодняшней сессии в небольшом плюсе.

