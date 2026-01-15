Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сербия ожидает заключение соглашения по продаже российской доли в NIS - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260115/serbiya-866524343.html
Сербия ожидает заключение соглашения по продаже российской доли в NIS
Сербия ожидает заключение соглашения по продаже российской доли в NIS - 15.01.2026, ПРАЙМ
Сербия ожидает заключение соглашения по продаже российской доли в NIS
Власти Сербии ожидают, что российские собственники "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до конца этой недели подпишут с новыми партнерами обязывающее соглашение о... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T13:46+0300
2026-01-15T13:46+0300
энергетика
бизнес
нефть
сербия
венгрия
белград
nis
mol
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_0:35:641:395_1920x0_80_0_0_a960ee07dfcf0563a4326680557771f6.jpg
БЕЛГРАД, 15 янв – ПРАЙМ. Власти Сербии ожидают, что российские собственники "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до конца этой недели подпишут с новыми партнерами обязывающее соглашение о продаже своей доли в компании, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Питер Сийярто прибыл в четверг в Белград, где провел встречу с главой минэнерго. "Мы сегодня разговаривали с господином Сийярто о переговорах между российскими владельцами NIS и венгерской MOL и еще некоторыми возможными партнерами. Цель в том, чтобы завершить эти разговоры. Чтобы до конца этой недели подписать обязывающее соглашение о переносе собственности, выходе российских акционеров и покупке этих акций новыми владельцами. Как я и сказала, после этого будет направлен запрос американской администрации о продлении лицензии на оперативную деятельность, и чтобы переговоры продолжились и завершились срок данный США – до 24 марта", - сказала Джедович-Ханданович на совместной пресс-конференции. Российской "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Продажа российского контрольного пакета третьей стороне нужна для снятии с компании американских санкций.
https://1prime.ru/20260104/vuchich-866206268.html
сербия
венгрия
белград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76253/41/762534171_34:0:605:428_1920x0_80_0_0_5694f3109b0ce1e1b2e9939b60c1f698.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, нефть, сербия, венгрия, белград, nis, mol, газпром
Энергетика, Бизнес, Нефть, СЕРБИЯ, ВЕНГРИЯ, БЕЛГРАД, NIS, MOL, Газпром
13:46 15.01.2026
 
Сербия ожидает заключение соглашения по продаже российской доли в NIS

Сербия ожидает заключение обязывающего соглашения по продаже российской доли в NIS

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Флаг Сербии. Архивное фото
© flickr.com / graneits
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 15 янв – ПРАЙМ. Власти Сербии ожидают, что российские собственники "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до конца этой недели подпишут с новыми партнерами обязывающее соглашение о продаже своей доли в компании, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Питер Сийярто прибыл в четверг в Белград, где провел встречу с главой минэнерго.
"Мы сегодня разговаривали с господином Сийярто о переговорах между российскими владельцами NIS и венгерской MOL и еще некоторыми возможными партнерами. Цель в том, чтобы завершить эти разговоры. Чтобы до конца этой недели подписать обязывающее соглашение о переносе собственности, выходе российских акционеров и покупке этих акций новыми владельцами. Как я и сказала, после этого будет направлен запрос американской администрации о продлении лицензии на оперативную деятельность, и чтобы переговоры продолжились и завершились срок данный США – до 24 марта", - сказала Джедович-Ханданович на совместной пресс-конференции.
Российской "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Продажа российского контрольного пакета третьей стороне нужна для снятии с компании американских санкций.
Президент Сербии Александр Вучич
НПЗ NIS должен начать работу до 26 января, сообщил Вучич
4 января, 16:46
 
ЭнергетикаБизнесНефтьСЕРБИЯВЕНГРИЯБЕЛГРАДNISMOLГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала