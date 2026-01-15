Сербия ожидает заключение соглашения по продаже российской доли в NIS

https://1prime.ru/20260115/serbiya-866524343.html

БЕЛГРАД, 15 янв – ПРАЙМ. Власти Сербии ожидают, что российские собственники "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) до конца этой недели подпишут с новыми партнерами обязывающее соглашение о продаже своей доли в компании, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Питер Сийярто прибыл в четверг в Белград, где провел встречу с главой минэнерго. "Мы сегодня разговаривали с господином Сийярто о переговорах между российскими владельцами NIS и венгерской MOL и еще некоторыми возможными партнерами. Цель в том, чтобы завершить эти разговоры. Чтобы до конца этой недели подписать обязывающее соглашение о переносе собственности, выходе российских акционеров и покупке этих акций новыми владельцами. Как я и сказала, после этого будет направлен запрос американской администрации о продлении лицензии на оперативную деятельность, и чтобы переговоры продолжились и завершились срок данный США – до 24 марта", - сказала Джедович-Ханданович на совместной пресс-конференции. Российской "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Продажа российского контрольного пакета третьей стороне нужна для снятии с компании американских санкций.

