В Сербии заявили о подготовке соглашения по энергетике с Венгрией

В Сербии заявили о подготовке соглашения по энергетике с Венгрией - 15.01.2026, ПРАЙМ

В Сербии заявили о подготовке соглашения по энергетике с Венгрией

15.01.2026

БЕЛГРАД, 15 янв – ПРАЙМ. Сербия и Венгрия готовят межгосударственное соглашение в сфере энергетики, в том числе в области транспортировки нефти и нефтепереработки и электроэнергии, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Питер Сийярто прибыл в четверг в Белград, где провел встречу с главой минэнерго. После встречи Джедович-Ханданович сообщила, что власти Сербии ожидают, что российские собственники "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США до конца этой недели подпишут с новыми партнерами, в том числе венгерской нефтегазовой компанией MOL, обязывающее соглашение о продаже своей доли в компании, а завершат переговоры о собственности в установленный минфином США срок до 24 марта. "Мы говорили и о межгосударственном соглашении между Сербией и Венгрией, об основных принципах этого соглашения, которое важно для Венгрии, также важно для Сербии и создаст предпосылки для продолжения сотрудничества в энергетическом секторе, чтобы быть партнерами в NIS, в будущем рассчитывать на взаимную помощь и сотрудничество", - сказал Джедович-Ханданович на совместной пресс-конференции. "Чтобы это соглашение включало инвестиции в развитие инфраструктуры, особенно в нефтяном секторе, мы ранее запустили инициативу о строительстве нефтепровода для связи Сербии и Венгрии, тендер на строительство 113 километров нефтепровода на сербской территории от Нови-Сада до (границы – ред.) Алдьо, назначен", - добавила она. По словам министра, начало работ по строительству нефтепровода ожидается в середине 2026 года или ранней осенью, чтобы после 18 месяцев завершить проект в Сербии и затем соединиться с венгерской стороной. Глава Минэнерго Сербии также напомнила, что через территорию ее страны поставляется газ в Венгрию, Словакию и другие страны центральной Европы, а официальный Белград резервирует свой газ в венгерских хранилищах в зимний период. Официальный Белград и Будапешт также рассматривают строительство новых высоковольтных линий электропередач для большего и стабильного обмена электроэнергией. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ноябре 2024 года, что строительство нефтепровода от расположенного под Белградом нефтеперерабатывающего завода компании "Нефтяная индустрия Сербии" в Панчево (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому") в Венгрию позволит сэкономить на стоимости доставки сырья в Сербию. Сийярто в июле 2025 года провел переговоры с сербскими и российскими коллегами. По итогам он сообщил в соцсетях, что нефтепровод между Венгрией и Сербией может быть построен и запущен быстрее, чем планировалось - уже к 2027 году. Размер венгерских инвестиций - около 320 миллионов евро, приблизительная мощность трубопровода - 5 миллионов тонн нефти в год. Министр также отметил, что в Венгрии необходимо будет построить линию от нефтеперерабатывающего завода в Сазхаломбатте к сербской границе через Алдьо и Рёске, а также измерительную станцию. Сербский отрезок в 128 километров пройдет от Алдьо до Нови-Сада, его оценочная стоимость - около 129,5 миллионов евро. Ранее Сийярто заявлял, что альтернатив "Дружбе" для поставок нефти из РФ в Венгрию нет, разработку возможных новых маршрутов поставок из других стран саботирует сам Евросоюз. По новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать сырьем сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, отмечал он.

