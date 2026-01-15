Венгрия надеется на скорое соглашение о покупке NIS, заявил Сийярто

https://1prime.ru/20260115/siyyarto-866536240.html

БЕЛГРАД, 15 янв - ПРАЙМ. Первое соглашение между венгерской нефтегазовой компанией MOL и "Газпромнефтью" о покупке контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) ожидается на днях, это создаст наилучшую ситуацию для энергобезопасности и цен на энергию в Центральной Европе, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Питер Сийярто. Сийярто прибыл в четверг в Белград, где провел встречу с министром горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. После встречи Джедович-Ханданович сообщила, что власти Сербии ожидают, что российские собственники NIS под санкциями США до конца этой недели подпишут с новыми партнерами, в том числе венгерской нефтегазовой компанией MOL, обязывающее соглашение о продаже своей доли в компании, а завершат переговоры о собственности в установленный минфином США срок до 24 марта. "Переговоры MOL с владельцем, компанией "Газпромнефть", и сербским правительством идут успешно. Первый важный этап, вероятно, будет достигнут в ближайшие дни. Первое важное соглашение в переговорах между нынешним мажоритарным акционером "Газпромнефтью" и MOL может быть достигнуто в ближайшие дни", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Белграде. По его словам, венгерское правительство "поддерживает намерение MOL приобрести NIS, поскольку это стало бы значительным шагом вперед в плане безопасности энергоснабжения в Центральной Европе, которое, "если MOL выйдет на сербский рынок в качестве владельца" будет надежным как никогда. Министр подчеркнул, что "скоординированная работа нефтяной системы Словакии, Венгрии и Сербии" и "интегрированная эксплуатация нефтеперерабатывающих заводов в Братиславе, Сазхаломбатте и Панчево создаст ситуацию, лучше которой для Центральноевропейского региона никогда не было, с точки зрения как энергетической безопасности, так и цен на энергоносители". Президент Сербии Александр Вучич сообщил 13 января, что ожидает окончательный договор о покупке контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" в феврале-марте этого года. Вучич сообщил 7 января, что власти Сербии планирует купить еще 5% акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" к имеющимся у государства 29,8%, чтобы получить большее влияние на компанию. Минфин США продлил срок для переговоров по продаже контрольного российского пакета в NIS с 13 февраля 2026 года до 24 марта того же года. Скупщина Сербии 3 декабря поддержала проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS. Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпром нефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в сербскую экономику. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево.

