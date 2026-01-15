Фондовые индексы США растут в четверг
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг, инвесторы оценивают корпоративную отчетность компаний, свидетельствуют данные торгов.
Ранее тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире производитель передовых чипов для искусственного интеллекта, сообщила о наращивании производственных мощностей в США. Акции компании дорожают на 4%. На этом фоне также растут в цене бумаги и других крупных технологических компаний. Так, например, акции Nvidia дорожают на 2%.
Трейдеры также оценивают финансовую отчетность американских банков. Выручка Morgan Stanley в четвертом квартале выросла на 10% - до 17,89 миллиарда долларов, что оказалось больше ожиданий аналитиков. Разводненная прибыль на акцию банка за отчетный период также оказалась выше прогноза. Акции Morgan Stanley дорожают на 3,7%.
Чистая прибыль Goldman Sachs по итогам года выросла на 21% - до 16,3 миллиарда долларов, выручка - на 9%, до 58,3 миллиарда. Стоимость бумаг американского банка растет на 1,3%.
В четверг также была опубликована еженедельная статистика по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось до 198 тысяч. Аналитики при этом ждали показатель на уровне 215 тысяч.