Фондовые индексы США растут в четверг
Фондовые индексы США растут в четверг - 15.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут в четверг
Основные фондовые индексы США растут в четверг, инвесторы оценивают корпоративную отчетность компаний, свидетельствуют данные торгов. | 15.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг, инвесторы оценивают корпоративную отчетность компаний, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.53 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,25% - до 49 274,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,7%, до 23 675,71 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,45%, до 6 958,04 пункта. Ранее тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире производитель передовых чипов для искусственного интеллекта, сообщила о наращивании производственных мощностей в США. Акции компании дорожают на 4%. На этом фоне также растут в цене бумаги и других крупных технологических компаний. Так, например, акции Nvidia дорожают на 2%. Трейдеры также оценивают финансовую отчетность американских банков. Выручка Morgan Stanley в четвертом квартале выросла на 10% - до 17,89 миллиарда долларов, что оказалось больше ожиданий аналитиков. Разводненная прибыль на акцию банка за отчетный период также оказалась выше прогноза. Акции Morgan Stanley дорожают на 3,7%. Чистая прибыль Goldman Sachs по итогам года выросла на 21% - до 16,3 миллиарда долларов, выручка - на 9%, до 58,3 миллиарда. Стоимость бумаг американского банка растет на 1,3%. В четверг также была опубликована еженедельная статистика по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось до 198 тысяч. Аналитики при этом ждали показатель на уровне 215 тысяч.
18:04 15.01.2026
 
Фондовые индексы США растут в четверг

Основные фондовые индексы США растут в четверг

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг, инвесторы оценивают корпоративную отчетность компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.53 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,25% - до 49 274,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,7%, до 23 675,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,45%, до 6 958,04 пункта.
Ранее тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире производитель передовых чипов для искусственного интеллекта, сообщила о наращивании производственных мощностей в США. Акции компании дорожают на 4%. На этом фоне также растут в цене бумаги и других крупных технологических компаний. Так, например, акции Nvidia дорожают на 2%.
Трейдеры также оценивают финансовую отчетность американских банков. Выручка Morgan Stanley в четвертом квартале выросла на 10% - до 17,89 миллиарда долларов, что оказалось больше ожиданий аналитиков. Разводненная прибыль на акцию банка за отчетный период также оказалась выше прогноза. Акции Morgan Stanley дорожают на 3,7%.
Чистая прибыль Goldman Sachs по итогам года выросла на 21% - до 16,3 миллиарда долларов, выручка - на 9%, до 58,3 миллиарда. Стоимость бумаг американского банка растет на 1,3%.
В четверг также была опубликована еженедельная статистика по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось до 198 тысяч. Аналитики при этом ждали показатель на уровне 215 тысяч.
