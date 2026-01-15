https://1prime.ru/20260115/ssha-866539944.html

Фондовые индексы США растут в четверг

Фондовые индексы США растут в четверг - 15.01.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут в четверг

Основные фондовые индексы США растут в четверг, инвесторы оценивают корпоративную отчетность компаний, свидетельствуют данные торгов. | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T18:04+0300

2026-01-15T18:04+0300

2026-01-15T18:04+0300

экономика

рынок

индексы

торги

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83291/66/832916684_0:312:3087:2048_1920x0_80_0_0_3f6981c4a50f156a8dc645520647aeba.jpg

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг, инвесторы оценивают корпоративную отчетность компаний, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.53 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,25% - до 49 274,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,7%, до 23 675,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,45%, до 6 958,04 пункта. Ранее тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире производитель передовых чипов для искусственного интеллекта, сообщила о наращивании производственных мощностей в США. Акции компании дорожают на 4%. На этом фоне также растут в цене бумаги и других крупных технологических компаний. Так, например, акции Nvidia дорожают на 2%. Трейдеры также оценивают финансовую отчетность американских банков. Выручка Morgan Stanley в четвертом квартале выросла на 10% - до 17,89 миллиарда долларов, что оказалось больше ожиданий аналитиков. Разводненная прибыль на акцию банка за отчетный период также оказалась выше прогноза. Акции Morgan Stanley дорожают на 3,7%. Чистая прибыль Goldman Sachs по итогам года выросла на 21% - до 16,3 миллиарда долларов, выручка - на 9%, до 58,3 миллиарда. Стоимость бумаг американского банка растет на 1,3%. В четверг также была опубликована еженедельная статистика по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 10 января, сократилось до 198 тысяч. Аналитики при этом ждали показатель на уровне 215 тысяч.

https://1prime.ru/20260115/zoloto-866527859.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, сша