США следят за движением всего "теневого флота", заявил глава МВБ

США следят за движением всего "теневого флота", заявил глава МВБ - 15.01.2026, ПРАЙМ

США следят за движением всего "теневого флота", заявил глава МВБ

15.01.2026

ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Соединенные Штаты следят за передвижением всего "теневого флота", заявила глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кристи Ноэм. "Мы наблюдаем за всем "теневым флотом"… который перемещается", - сказала Ноэм журналистам перед Белым домом. Глава МВБ подчеркнула, что многие из этих судов не имеют флага или формально связаны с какой-либо страной, а также перевозят нефть в обход санкций США. В четверг Южное командование США (SOUTHCOM) объявило о захвате очередного танкера - "Вероника" - в Карибском бассейне. Согласно онлайн-данным о местоположении судов, с которыми ознакомилось РИА Новости, 12 дней назад танкер находился у берегов Арубы под флагом Гайаны. Захват танкера "Вероника" стал шестым случаем за месяц с введения президентом США Дональдом Трампом блокады в отношении перевозки венесуэльской нефти. Ранее силами США был захвачен ряд других нефтяных танкеров, в том числе "Маринера" и "София".

