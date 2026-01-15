https://1prime.ru/20260115/svo-866510244.html

"В глубокой беде": в США рассказали о переломе в Запорожье и Харькове

2026-01-15T04:52+0300

спецоперация на украине

общество

донбасс

всу

запорожье

мировая экономика

украина

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Недостаток личного состава в ВСУ исчисляется миллионами, что делает контроль России над Донбассом и Запорожьем лишь вопросом времени, отметил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале."Что происходит внутри Украины? Что происходит на поле боя? Это очень важно, и я думаю, что украинцы находятся в глубокой беде, и теперь об этом начинают говорить публично. <…> Это страна, которая испытывает огромную проблему на передовой: ей не хватает солдат по сравнению с российской стороной. Налицо кадровый кризис — два миллиона человек уклоняются от мобилизации. Ну, это значит, что вы проиграете. Единственный интересный вопрос — сколько времени это займет", — рассказал ученый.По его мнению, такой дисбаланс сил уже привел к значительным стратегическим успехам Вооруженных сил России на нескольких фронтах спецоперации."И это лишь вопрос времени, когда Россия возьмет под контроль весь Донбасс и Запорожье, а затем, я думаю, начнет продвигаться к таким районам, как Харьков и Одесса. Они захватят гораздо больше территории", — подытожил Миршаймер.Согласно информации Минобороны, в последние сутки российские войска освободили поселок Комаровка в Сумской области, уничтожив при этом 1310 военнослужащих, 2 танка и 23 бронемашины ВСУ. Также сообщается, что боевики киевского режима спешно покидают свои позиции в Харьковской области, оставляя заминированные окопы.

2026

общество , донбасс, всу, запорожье, мировая экономика, украина