"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за новой фазы конфликта
"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за новой фазы конфликта - 15.01.2026, ПРАЙМ
"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за новой фазы конфликта
15.01.2026
2026-01-15T05:21+0300
2026-01-15T05:21+0300
2026-01-15T05:21+0300
МОСКВА, 15 янв —ПРАЙМ. Военные действия на Украине выходят на новый уровень, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Мы увидели удар "Орешником" и в дальнейшем таких ударов может быть больше. <…> Ситуация перешла в новую фазу. Вероятно, россияне решили, что договориться не получится... Им не предлагают ничего серьезного", — заявил он.Джонсон также выделил, что террористическая атака со стороны Киева на гостиницу и кафе в Херсонской области, а также попытка нападения на резиденцию президента России в Новгородской области заставляют Москву принимать более жесткие меры."Всего того, что можно было решить дипломатическим путем, сегодня уже нет, и это не исправить", — отметил эксперт.В пятницу Министерство обороны объявило, что российские военные использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для масштабного удара по важным объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Ракета "Орешника" разрушили цеха, склады с дронами и инфраструктуру аэродрома завода.
"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за новой фазы конфликта
Эксперт Джонсон: противостояние на Украине вышло на новый уровень
На Западе выступили с резким заявлением о России после удара "Орешника"