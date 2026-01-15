https://1prime.ru/20260115/svo-866511188.html

"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за новой фазы конфликта

"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за новой фазы конфликта - 15.01.2026, ПРАЙМ

"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за новой фазы конфликта

Военные действия на Украине выходят на новый уровень, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

МОСКВА, 15 янв —ПРАЙМ. Военные действия на Украине выходят на новый уровень, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Мы увидели удар "Орешником" и в дальнейшем таких ударов может быть больше. <…> Ситуация перешла в новую фазу. Вероятно, россияне решили, что договориться не получится... Им не предлагают ничего серьезного", — заявил он.Джонсон также выделил, что террористическая атака со стороны Киева на гостиницу и кафе в Херсонской области, а также попытка нападения на резиденцию президента России в Новгородской области заставляют Москву принимать более жесткие меры."Всего того, что можно было решить дипломатическим путем, сегодня уже нет, и это не исправить", — отметил эксперт.В пятницу Министерство обороны объявило, что российские военные использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для масштабного удара по важным объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Ракета "Орешника" разрушили цеха, склады с дронами и инфраструктуру аэродрома завода.

