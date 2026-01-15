"Орешника" будет больше". В США забили тревогу из-за новой фазы конфликта

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260115/svo-866511188.html
Военные действия на Украине выходят на новый уровень, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T05:21+0300
2026-01-15T05:21+0300
спецоперация на украине
украина
киев
херсонская область
владимир путин
цру
МОСКВА, 15 янв —ПРАЙМ. Военные действия на Украине выходят на новый уровень, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Мы увидели удар "Орешником" и в дальнейшем таких ударов может быть больше. &lt;…&gt; Ситуация перешла в новую фазу. Вероятно, россияне решили, что договориться не получится... Им не предлагают ничего серьезного", — заявил он.Джонсон также выделил, что террористическая атака со стороны Киева на гостиницу и кафе в Херсонской области, а также попытка нападения на резиденцию президента России в Новгородской области заставляют Москву принимать более жесткие меры."Всего того, что можно было решить дипломатическим путем, сегодня уже нет, и это не исправить", — отметил эксперт.В пятницу Министерство обороны объявило, что российские военные использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для масштабного удара по важным объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Ракета "Орешника" разрушили цеха, склады с дронами и инфраструктуру аэродрома завода.
https://1prime.ru/20260113/oreshnik-866457449.html
украина, киев, херсонская область, владимир путин, цру
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, Херсонская область, Владимир Путин, ЦРУ
05:21 15.01.2026
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкПодвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения "Ярс"
Подвижной грунтовой ракетный комплекс пятого поколения Ярс - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Вадим Савицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 янв —ПРАЙМ. Военные действия на Украине выходят на новый уровень, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Мы увидели удар "Орешником" и в дальнейшем таких ударов может быть больше. <…> Ситуация перешла в новую фазу. Вероятно, россияне решили, что договориться не получится... Им не предлагают ничего серьезного", — заявил он.
Джонсон также выделил, что террористическая атака со стороны Киева на гостиницу и кафе в Херсонской области, а также попытка нападения на резиденцию президента России в Новгородской области заставляют Москву принимать более жесткие меры.
"Всего того, что можно было решить дипломатическим путем, сегодня уже нет, и это не исправить", — отметил эксперт.
В пятницу Министерство обороны объявило, что российские военные использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для масштабного удара по важным объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что удар вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Ракета "Орешника" разрушили цеха, склады с дронами и инфраструктуру аэродрома завода.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
На Западе выступили с резким заявлением о России после удара "Орешника"
13 января, 22:57
 
