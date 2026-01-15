https://1prime.ru/20260115/tamozhnja-866509482.html

Владивостокская таможня за год оформила более 347 тысяч иномарок

Владивостокская таможня за год оформила более 347 тысяч иномарок - 15.01.2026, ПРАЙМ

Владивостокская таможня за год оформила более 347 тысяч иномарок

Владивостокская таможня за 2025 году оформила ввоз свыше 347 тысяч иномарок для личного пользования, что почти на 76 тысяч авто больше, чем в 2024 году,... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T03:54+0300

2026-01-15T03:54+0300

2026-01-15T03:54+0300

бизнес

экономика

россия

владивосток

приморье

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866509482.jpg?1768438452

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – ПРАЙМ. Владивостокская таможня за 2025 году оформила ввоз свыше 347 тысяч иномарок для личного пользования, что почти на 76 тысяч авто больше, чем в 2024 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь таможни Екатерина Волосенкова. "За декабрь было оформлено 25 220 транспортных средств, в декабре 2024 года – 20 984. За год - 347 436 транспортных средств, в 2024 году – 271 438", - отметила Волосенкова. В конце ноября таможни Владивостока и Уссурийска сообщили, что перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей физических лиц из-за резкого роста числа ввозимых иномарок. С 1 по 26 ноября Уссурийская таможня оформила 11 695 автомобилей, что в четыре раза больше, чем в ноябре 2024 года. В декабре Дальневосточное ГУ Банка России сообщало, что объем ввоза иномарок в Россию через Приморье в октябре и ноябре стал рекордным.

владивосток

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, приморье, банк россия, банк россии