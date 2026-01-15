Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Владивостокская таможня за год оформила более 347 тысяч иномарок - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260115/tamozhnja-866509482.html
Владивостокская таможня за год оформила более 347 тысяч иномарок
Владивостокская таможня за год оформила более 347 тысяч иномарок - 15.01.2026, ПРАЙМ
Владивостокская таможня за год оформила более 347 тысяч иномарок
Владивостокская таможня за 2025 году оформила ввоз свыше 347 тысяч иномарок для личного пользования, что почти на 76 тысяч авто больше, чем в 2024 году,... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T03:54+0300
2026-01-15T03:54+0300
бизнес
экономика
россия
владивосток
приморье
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866509482.jpg?1768438452
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – ПРАЙМ. Владивостокская таможня за 2025 году оформила ввоз свыше 347 тысяч иномарок для личного пользования, что почти на 76 тысяч авто больше, чем в 2024 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь таможни Екатерина Волосенкова. "За декабрь было оформлено 25 220 транспортных средств, в декабре 2024 года – 20 984. За год - 347 436 транспортных средств, в 2024 году – 271 438", - отметила Волосенкова. В конце ноября таможни Владивостока и Уссурийска сообщили, что перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей физических лиц из-за резкого роста числа ввозимых иномарок. С 1 по 26 ноября Уссурийская таможня оформила 11 695 автомобилей, что в четыре раза больше, чем в ноябре 2024 года. В декабре Дальневосточное ГУ Банка России сообщало, что объем ввоза иномарок в Россию через Приморье в октябре и ноябре стал рекордным.
владивосток
приморье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владивосток, приморье, банк россия, банк россии
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Приморье, банк Россия, Банк России
03:54 15.01.2026
 
Владивостокская таможня за год оформила более 347 тысяч иномарок

Владивостокская таможня за год оформила более 347 тысяч иномарок для личного пользования

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – ПРАЙМ. Владивостокская таможня за 2025 году оформила ввоз свыше 347 тысяч иномарок для личного пользования, что почти на 76 тысяч авто больше, чем в 2024 году, сообщила РИА Новости пресс-секретарь таможни Екатерина Волосенкова.
"За декабрь было оформлено 25 220 транспортных средств, в декабре 2024 года – 20 984. За год - 347 436 транспортных средств, в 2024 году – 271 438", - отметила Волосенкова.
В конце ноября таможни Владивостока и Уссурийска сообщили, что перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей физических лиц из-за резкого роста числа ввозимых иномарок. С 1 по 26 ноября Уссурийская таможня оформила 11 695 автомобилей, что в четыре раза больше, чем в ноябре 2024 года. В декабре Дальневосточное ГУ Банка России сообщало, что объем ввоза иномарок в Россию через Приморье в октябре и ноябре стал рекордным.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВладивостокПриморьебанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала