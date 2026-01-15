Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском ошарашило Запад - 15.01.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском ошарашило Запад
2026-01-15T09:47+0300
2026-01-15T09:47+0300
спецоперация на украине
запад
дональд трамп
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Заявление главы США Дональда Трампа о Владимире Зеленском может встревожить европейских лидеров, пишет Bloomberg. "Комментарии (агентству — Прим. Ред.) Reuters также, вероятно, встревожат европейских союзников, обеспокоенных тем, что Трамп пойдет на жесткие уступки по Украине в своем стремлении сгладить некоторые ключевые моменты, остающиеся на переговорах", — говорится в публикации.В материале отмечается, что заявление Трампа знаменует собой сдвиг по сравнению с последними неделями, когда он выражал растущее разочарование в российском президенте Владимире Путине.В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.
запад, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, Дональд Трамп, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин
09:47 15.01.2026
 
"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском ошарашило Запад

Bloomberg: слова Трампа о Зеленском могут встревожить европейских лидеров

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Заявление главы США Дональда Трампа о Владимире Зеленском может встревожить европейских лидеров, пишет Bloomberg.

"Комментарии (агентству — Прим. Ред.) Reuters также, вероятно, встревожат европейских союзников, обеспокоенных тем, что Трамп пойдет на жесткие уступки по Украине в своем стремлении сгладить некоторые ключевые моменты, остающиеся на переговорах", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что заявление Трампа знаменует собой сдвиг по сравнению с последними неделями, когда он выражал растущее разочарование в российском президенте Владимире Путине.

В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.
Спецоперация на Украине ЗАПАД Дональд Трамп США УКРАИНА Владимир Зеленский Владимир Путин
 
 
