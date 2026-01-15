https://1prime.ru/20260115/tramp-866515469.html

"Жесткие уступки". Новое заявление Трампа о Зеленском ошарашило Запад

Заявление главы США Дональда Трампа о Владимире Зеленском может встревожить европейских лидеров, пишет Bloomberg. "Комментарии (агентству — Прим. Ред.) Reuters... | 15.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Заявление главы США Дональда Трампа о Владимире Зеленском может встревожить европейских лидеров, пишет Bloomberg. "Комментарии (агентству — Прим. Ред.) Reuters также, вероятно, встревожат европейских союзников, обеспокоенных тем, что Трамп пойдет на жесткие уступки по Украине в своем стремлении сгладить некоторые ключевые моменты, остающиеся на переговорах", — говорится в публикации.В материале отмечается, что заявление Трампа знаменует собой сдвиг по сравнению с последними неделями, когда он выражал растущее разочарование в российском президенте Владимире Путине.В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить сделку, а в промедлении с урегулированием конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации приехать в Россию в январе сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, она хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по урегулированию.

2026

