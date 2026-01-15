https://1prime.ru/20260115/tramp-866546932.html

Трамп победил инфляционный кризис, заявили в Белом доме

Трамп победил инфляционный кризис, заявили в Белом доме - 15.01.2026, ПРАЙМ

Трамп победил инфляционный кризис, заявили в Белом доме

В Белом доме утверждают, что президент США Дональд Трамп победил инфляционный кризис в США, созданный по вине его предшественника Джо Байдена, несмотря на то,... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T22:52+0300

2026-01-15T22:52+0300

2026-01-15T22:52+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498842_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_0d90086882124803bd6068e82abbe6a9.jpg

ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. В Белом доме утверждают, что президент США Дональд Трамп победил инфляционный кризис в США, созданный по вине его предшественника Джо Байдена, несмотря на то, что среди американцев растет недовольство невыполненными обещаниями американского лидера по снижению стоимости жизни. "Опубликованный во вторник отчет об индексе потребительских цен стал очередным подтверждением того, что президент Трамп успешно справился с инфляционным кризисом, возникшим при Джо Байдене. С момента вступления Трампа в должность базовый индекс потребительских цен увеличился всего на 2,4% в годовом исчислении, что значительно ниже показателя в 3,3%", - сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. Ранее РИА Новости выяснило на основе данных минтруда США, что Трамп за девять месяцев своего второго срока так и не смог обуздать инфляцию - несмотря на то, что она снижалась в течение года, осенью годовая инфляция вновь вернулась к показателям 2,7-3%, которые были в январе 2025 года. Как следует из декабрьского опроса компании Ipsos и агентства Рейтер, рейтинг одобрения Трампа продолжает оставаться на самых низких за его второй срок значениях. Американцы, в частности, недовольны продолжением роста стоимости жизни, несмотря на предвыборные обещания Трампа снизить инфляцию.

https://1prime.ru/20260115/tramp-866546537.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, джо байден