Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп победил инфляционный кризис, заявили в Белом доме - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260115/tramp-866546932.html
Трамп победил инфляционный кризис, заявили в Белом доме
Трамп победил инфляционный кризис, заявили в Белом доме - 15.01.2026, ПРАЙМ
Трамп победил инфляционный кризис, заявили в Белом доме
В Белом доме утверждают, что президент США Дональд Трамп победил инфляционный кризис в США, созданный по вине его предшественника Джо Байдена, несмотря на то,... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T22:52+0300
2026-01-15T22:52+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498842_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_0d90086882124803bd6068e82abbe6a9.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. В Белом доме утверждают, что президент США Дональд Трамп победил инфляционный кризис в США, созданный по вине его предшественника Джо Байдена, несмотря на то, что среди американцев растет недовольство невыполненными обещаниями американского лидера по снижению стоимости жизни. "Опубликованный во вторник отчет об индексе потребительских цен стал очередным подтверждением того, что президент Трамп успешно справился с инфляционным кризисом, возникшим при Джо Байдене. С момента вступления Трампа в должность базовый индекс потребительских цен увеличился всего на 2,4% в годовом исчислении, что значительно ниже показателя в 3,3%", - сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. Ранее РИА Новости выяснило на основе данных минтруда США, что Трамп за девять месяцев своего второго срока так и не смог обуздать инфляцию - несмотря на то, что она снижалась в течение года, осенью годовая инфляция вновь вернулась к показателям 2,7-3%, которые были в январе 2025 года. Как следует из декабрьского опроса компании Ipsos и агентства Рейтер, рейтинг одобрения Трампа продолжает оставаться на самых низких за его второй срок значениях. Американцы, в частности, недовольны продолжением роста стоимости жизни, несмотря на предвыборные обещания Трампа снизить инфляцию.
https://1prime.ru/20260115/tramp-866546537.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860498842_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_8cfe855f49aefb044e823b6a6e2818d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, джо байден
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джо Байден
22:52 15.01.2026
 
Трамп победил инфляционный кризис, заявили в Белом доме

Левитт: Трамп победил инфляционный кризис, созданный при Байдене

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. В Белом доме утверждают, что президент США Дональд Трамп победил инфляционный кризис в США, созданный по вине его предшественника Джо Байдена, несмотря на то, что среди американцев растет недовольство невыполненными обещаниями американского лидера по снижению стоимости жизни.
"Опубликованный во вторник отчет об индексе потребительских цен стал очередным подтверждением того, что президент Трамп успешно справился с инфляционным кризисом, возникшим при Джо Байдене. С момента вступления Трампа в должность базовый индекс потребительских цен увеличился всего на 2,4% в годовом исчислении, что значительно ниже показателя в 3,3%", - сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.
Ранее РИА Новости выяснило на основе данных минтруда США, что Трамп за девять месяцев своего второго срока так и не смог обуздать инфляцию - несмотря на то, что она снижалась в течение года, осенью годовая инфляция вновь вернулась к показателям 2,7-3%, которые были в январе 2025 года.
Как следует из декабрьского опроса компании Ipsos и агентства Рейтер, рейтинг одобрения Трампа продолжает оставаться на самых низких за его второй срок значениях. Американцы, в частности, недовольны продолжением роста стоимости жизни, несмотря на предвыборные обещания Трампа снизить инфляцию.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
В Белом доме рассказали, когда Трамп объявит кандидата на пост главы ФРС
22:38
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала