Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на цинк поднялась выше 3300 долларов за тонну - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260115/tsink-866517588.html
Цена на цинк поднялась выше 3300 долларов за тонну
Цена на цинк поднялась выше 3300 долларов за тонну - 15.01.2026, ПРАЙМ
Цена на цинк поднялась выше 3300 долларов за тонну
Мировая стоимость цинка в четверг поднялась выше 3 300 долларов за тонну - впервые почти за три года, следует из данных биржевых торгов. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T10:28+0300
2026-01-15T10:28+0300
экономика
рынок
нефть
торги
цинк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0b/865451466_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f086359a7d70a6e8d09c1bc6e2b5571e.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мировая стоимость цинка в четверг поднялась выше 3 300 долларов за тонну - впервые почти за три года, следует из данных биржевых торгов. По состоянию на 10.18 мск цена цинка поднимается на 0,66% относительно предыдущего закрытия, до 3 301,5 доллара за тонну, следует из данных Investing. И это стало самым высоким уровнем с 3 февраля 2023 года. Стоимость металла поднимается девятый месяц подряд, суммарно за этот период цена выросла почти на 28%.
https://1prime.ru/20260115/tsena-866512277.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0b/865451466_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_66f546e0f367c52d1c82eea0c2cb33ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, нефть, торги, цинк
Экономика, Рынок, Нефть, Торги, цинк
10:28 15.01.2026
 
Цена на цинк поднялась выше 3300 долларов за тонну

Цена на цинк поднялась выше 3300 долларов за тонну впервые за три года

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРабочий в цехе цинкового завода
Рабочий в цехе цинкового завода - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Рабочий в цехе цинкового завода. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мировая стоимость цинка в четверг поднялась выше 3 300 долларов за тонну - впервые почти за три года, следует из данных биржевых торгов.
По состоянию на 10.18 мск цена цинка поднимается на 0,66% относительно предыдущего закрытия, до 3 301,5 доллара за тонну, следует из данных Investing. И это стало самым высоким уровнем с 3 февраля 2023 года.
Стоимость металла поднимается девятый месяц подряд, суммарно за этот период цена выросла почти на 28%.
Свежевыплавленные мерные слитки серебра высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Цена на серебро упала более чем на четыре процента
07:25
 
ЭкономикаРынокНефтьТоргицинк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала