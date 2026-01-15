https://1prime.ru/20260115/tsink-866517588.html

Цена на цинк поднялась выше 3300 долларов за тонну

2026-01-15T10:28+0300

экономика

рынок

нефть

торги

цинк

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Мировая стоимость цинка в четверг поднялась выше 3 300 долларов за тонну - впервые почти за три года, следует из данных биржевых торгов. По состоянию на 10.18 мск цена цинка поднимается на 0,66% относительно предыдущего закрытия, до 3 301,5 доллара за тонну, следует из данных Investing. И это стало самым высоким уровнем с 3 февраля 2023 года. Стоимость металла поднимается девятый месяц подряд, суммарно за этот период цена выросла почти на 28%.

