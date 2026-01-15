https://1prime.ru/20260115/uaz-866525674.html
Экспорт автомобилей УАЗ в 2025 году снизился на 24 процента
Экспорт автомобилей УАЗ в 2025 году снизился на 24 процента - 15.01.2026, ПРАЙМ
Экспорт автомобилей УАЗ в 2025 году снизился на 24 процента
"Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ) по итогам 2025 года сократил экспортные поставки машин на 24% - до 1159 автомобилей, но в 2026 году планирует расширять... | 15.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ) по итогам 2025 года сократил экспортные поставки машин на 24% - до 1159 автомобилей, но в 2026 году планирует расширять географию присутствия бренда, сообщили РИА Новости в пресс-службе УАЗа. "В перспективе география присутствия бренда будет расширена, в том числе за счет стран Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока... Динамика экспортных поставок в 2025 году - 1159 автомобилей против 1525 машин в 2024 году - формировалась под влиянием общей макроэкономической конъюнктуры", - говорится в сообщении. Там отметили, что в настоящее время завод экспортирует свою продукцию в Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Монголию, Кубу и Гондурас. "Кроме того, в конце 2025 года были инициированы поставки автомобилей в Египет", - добавили в компании. Ранее в январе пресс-служба группы "Соллерс", в которую входит "Ульяновский автомобильный завод" сообщила РИА Новости, что продажи новых УАЗов в России за минувший год сократились на 15% и составили 30 445 единиц.
Экспорт автомобилей УАЗ в 2025 году снизился на 24 процента
