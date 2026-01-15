https://1prime.ru/20260115/uaz-866525976.html

УАЗ планирует нарастить объемы производства автомобилей на Кубе

15.01.2026

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ) в 2025 году собрал на площадке на Кубе несколько десятков машин, а в 2026 году планирует нарастить выпуск автомобилей в республике, сообщили РИА Новости в компании. "Компания активно развивает проект сборки автомобилей на Кубе. В настоящее время успешно закрыты почти все организационные вопросы с местными партнерами, и в текущем году УАЗ планирует нарастить объемы производства на Острове Свободы", - говорится в сообщении. "Несколько десятков", - ответили в пресс-службе на вопрос агентства о том, сколько машин российской марки было выпущено на Кубе в 2025 году. Полномасштабная сборка автомобилей Ульяновского автозавода стартовала на Кубе в апреле 2025 года по итогам визита в республику вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, который принял участие в церемонии запуска крупноузловой сборки внедорожников УАЗ. Согласно планам, производственная мощность линии достигнет 500 автомобилей в год.

