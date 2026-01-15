https://1prime.ru/20260115/uaz-866525976.html
УАЗ планирует нарастить объемы производства автомобилей на Кубе
УАЗ планирует нарастить объемы производства автомобилей на Кубе - 15.01.2026, ПРАЙМ
УАЗ планирует нарастить объемы производства автомобилей на Кубе
"Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ) в 2025 году собрал на площадке на Кубе несколько десятков машин, а в 2026 году планирует нарастить выпуск автомобилей в... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T14:40+0300
2026-01-15T14:40+0300
2026-01-15T14:40+0300
экономика
бизнес
россия
куба
рф
дмитрий чернышенко
уаз
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/82116/20/821162057_0:82:3017:1779_1920x0_80_0_0_edd65ef15a5539e7c2f1dad80910a8ea.jpg
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ) в 2025 году собрал на площадке на Кубе несколько десятков машин, а в 2026 году планирует нарастить выпуск автомобилей в республике, сообщили РИА Новости в компании. "Компания активно развивает проект сборки автомобилей на Кубе. В настоящее время успешно закрыты почти все организационные вопросы с местными партнерами, и в текущем году УАЗ планирует нарастить объемы производства на Острове Свободы", - говорится в сообщении. "Несколько десятков", - ответили в пресс-службе на вопрос агентства о том, сколько машин российской марки было выпущено на Кубе в 2025 году. Полномасштабная сборка автомобилей Ульяновского автозавода стартовала на Кубе в апреле 2025 года по итогам визита в республику вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, который принял участие в церемонии запуска крупноузловой сборки внедорожников УАЗ. Согласно планам, производственная мощность линии достигнет 500 автомобилей в год.
https://1prime.ru/20260115/uaz-866525674.html
куба
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82116/20/821162057_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_ee372c1a35f32bc1250eef73888177d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, куба, рф, дмитрий чернышенко, уаз, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КУБА, РФ, Дмитрий Чернышенко, УАЗ, Авто
УАЗ планирует нарастить объемы производства автомобилей на Кубе
"Ульяновский автомобильный завод" собрал на Кубе несколько десятков машинв 2025 году