В Польше забили тревогу из-за случившегося после ударов России по Украине - 15.01.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
В Польше забили тревогу из-за случившегося после ударов России по Украине
2026-01-15T09:28+0300
2026-01-15T09:28+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
вс рф
польша
киев
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Удары ВС России резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет, пишет Interia."Массированные атаки российской армии приводят к тому, что ВСУ теряют эффективность в перехвате баллистических ракет", — говорится в публикации.Издание ссылается на украинские данные, что эффективность перехвата ракет находится в районе 36%, хотя когда-то было 60%. В материале также обращают внимание на нехватку боеприпасов у Украины.В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях. Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в столице и области — аварийные.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
украина
польша
киев
09:28 15.01.2026
 
В Польше забили тревогу из-за случившегося после ударов России по Украине

Interia: удары ВС РФ резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Удары ВС России резко снизили эффективность Украины в перехватах ракет, пишет Interia.

"Массированные атаки российской армии приводят к тому, что ВСУ теряют эффективность в перехвате баллистических ракет", — говорится в публикации.
Издание ссылается на украинские данные, что эффективность перехвата ракет находится в районе 36%, хотя когда-то было 60%. В материале также обращают внимание на нехватку боеприпасов у Украины.

В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях. Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в столице и области — аварийные.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУВС РФПОЛЬШАКиев
 
 
