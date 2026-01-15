https://1prime.ru/20260115/venesuela-866508040.html

СМИ: Венесуэла ожидает восстановления добычи нефти через месяц

СМИ: Венесуэла ожидает восстановления добычи нефти через месяц - 15.01.2026

СМИ: Венесуэла ожидает восстановления добычи нефти через месяц

Власти Венесуэлы ожидают восстановления объемов добычи нефти до уровня, который был до американской блокады, примерно через месяц, сообщает газета New York... | 15.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-15T01:47+0300

2026-01-15T01:47+0300

2026-01-15T01:47+0300

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Власти Венесуэлы ожидают восстановления объемов добычи нефти до уровня, который был до американской блокады, примерно через месяц, сообщает газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с нефтяной сделкой США и Венесуэлы. "Правительство ожидает восстановить потерянные объемы добычи за время блокады примерно за месяц", - пишет издание. Источники заявили газете, что уровень добычи нефти в Венесуэле может вырасти до 1,5 миллиона баррелей в день к середине этого года, тогда как в декабре он находился примерно на уровне 1,2 миллиона баррелей в день. Трамп ранее заявлял, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов и подчеркнул, что США готовы обрабатывать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог. При этом бывший советник Трампа Джон Болтон выразил мнение, что планы президента США в отношении Венесуэлы могут серьезно навредить американским компаниям по добыче сланцевой нефти. США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над Венесуэлой, но заявил, что "гораздо дольше" года. Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.

2026

