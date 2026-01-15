Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
CNN узнал детали плана США относительно венесуэльской нефти - 15.01.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти
CNN узнал детали плана США относительно венесуэльской нефти
энергетика
нефть
мировая экономика
венесуэла
сша
китай
дональд трамп
cnn
ВАШИНГТОН, 15 янв - ПРАЙМ. Краткосрочная цель политики США в Венесуэле заключается не в получении контроля над добычей нефти, о котором ранее заявлял президент Дональд Трамп, а в пресечении потоков "черного золота" к геополитическим соперникам Вашингтона, включая Россию, Китай, Иран и Кубу, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, частью плана является обеспечение того, чтобы уже добытая и хранящаяся в Венесуэле нефть оставалась на территории страны. В случае возвращения американских компаний в рамках продолжающегося политического перехода защита нефтяных и энергетических объектов может быть возложена на частные охранные структуры. "Истинная цель заключается в подавлении потоков нелегальной венесуэльской нефти к противникам США, таким как Россия, Китай, Иран и Куба", - утверждают источники CNN. Телеканал отмечает, что крупные нефтяные компании уже широко используют частные охранные силы для защиты скважин и трубопроводов в удалённых регионах мира, однако эксперты предупреждают, что ситуация в Венесуэле остаётся крайне нестабильной. Как отмечают собеседники, энергетические объекты могут стать целями ответных действий в случае жёстких мер против криминальных группировок, занимающихся наркотрафиком. Венесуэла на протяжении длительного времени имеет максимальный — четвёртый — уровень предупреждения госдепартамента США о поездках ("не посещать") из-за рисков для американцев, включая незаконные задержания, пытки, терроризм, похищения, высокий уровень преступности и гражданские беспорядки. Последнее обновление рекомендаций, опубликованное после визита делегации госдепа в страну, призвало граждан США немедленно покинуть Венесуэлу и остерегаться вооружённых формирований на улицах.
венесуэла
сша
китай
нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, китай, дональд трамп, cnn
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, CNN
© РИА Новости . Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкФлаг Венесуэлы в Каракасе
Флаг Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Флаг Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
© РИА Новости . Каролина Кабрал
Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, заявил Трамп
