В Сыктывкаре прогремел взрыв в центре профподготовки МВД, пострадали люди

2026-01-15T15:06+0300

происшествия

коми

мвд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Девять человек пострадали при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Коми. "Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек", – говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавшие госпитализированы в Коми республиканскую клиническую больницу и Городскую эжвинскую больницу. Один человек от госпитализации отказался, медпомощь была оказана на месте. "Состояние четырех пациентов крайне тяжелое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – добавили в минздраве Коми.

2026

