https://1prime.ru/20260115/vzryv-866526953.html
В Сыктывкаре прогремел взрыв в центре профподготовки МВД, пострадали люди
В Сыктывкаре прогремел взрыв в центре профподготовки МВД, пострадали люди - 15.01.2026, ПРАЙМ
В Сыктывкаре прогремел взрыв в центре профподготовки МВД, пострадали люди
Девять человек пострадали при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии,... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T15:06+0300
2026-01-15T15:06+0300
2026-01-15T15:06+0300
происшествия
коми
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667176_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d0fbce6dc52f5fb8be4f1eb552945846.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Девять человек пострадали при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Коми. "Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек", – говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавшие госпитализированы в Коми республиканскую клиническую больницу и Городскую эжвинскую больницу. Один человек от госпитализации отказался, медпомощь была оказана на месте. "Состояние четырех пациентов крайне тяжелое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – добавили в минздраве Коми.
коми
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667176_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_677146a085357fb2f1838bbb653c85e1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коми, мвд
В Сыктывкаре прогремел взрыв в центре профподготовки МВД, пострадали люди
Минздрав Коми: при взрыве светошумовой гранаты в Сыктывкаре пострадали 9 человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Девять человек пострадали при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Коми.
"Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек", – говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавшие госпитализированы в Коми республиканскую клиническую больницу и Городскую эжвинскую больницу.
Один человек от госпитализации отказался, медпомощь была оказана на месте.
"Состояние четырех пациентов крайне тяжелое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – добавили в минздраве Коми
.