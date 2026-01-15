Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сыктывкаре прогремел взрыв в центре профподготовки МВД, пострадали люди - 15.01.2026
В Сыктывкаре прогремел взрыв в центре профподготовки МВД, пострадали люди
2026-01-15T15:06+0300
2026-01-15T15:06+0300
происшествия
коми
мвд
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Девять человек пострадали при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Коми. "Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек", – говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавшие госпитализированы в Коми республиканскую клиническую больницу и Городскую эжвинскую больницу. Один человек от госпитализации отказался, медпомощь была оказана на месте. "Состояние четырех пациентов крайне тяжелое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – добавили в минздраве Коми.
коми
коми, мвд
Происшествия, КОМИ, МВД
15:06 15.01.2026
 
В Сыктывкаре прогремел взрыв в центре профподготовки МВД, пострадали люди

Минздрав Коми: при взрыве светошумовой гранаты в Сыктывкаре пострадали 9 человек

© РИА Новости . Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Девять человек пострадали при взрыве светошумовой гранаты в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Коми.
"Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали девять человек", – говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавшие госпитализированы в Коми республиканскую клиническую больницу и Городскую эжвинскую больницу.
Один человек от госпитализации отказался, медпомощь была оказана на месте.
"Состояние четырех пациентов крайне тяжелое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – добавили в минздраве Коми.
 
ПроисшествияКОМИМВД
 
 
Об Агентстве
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала