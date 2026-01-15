Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс юаня в четверг преимущественно растет к рублю - 15.01.2026, ПРАЙМ
Китайский юань
Курс юаня в четверг преимущественно растет к рублю
2026-01-15T16:40+0300
2026-01-15T16:40+0300
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг преимущественно растет, оставаясь в районе середины диапазона 11-11,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.20 мск росла на 4 копейки (+0,3%), до 11,23 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,19-11,27 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,58 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,997 против 6,967 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,17 рубля. Среднесрочные колебания Юань на Мосбирже в четверг развернулся вверх после снижения накануне, но пока остается в районе середины диапазона 11-11,5 рубля, который актуален с конца прошлого года. "Рубль входит в середину января достаточно сильным - его позиции поддерживает высокая ключевая ставка ЦБ РФ и позитивные геополитические сигналы о возможном продолжении переговоров по украинскому конфликту", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,29% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже - как и на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.19 мск падала на 4,4%, до 63,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 99,3 пункта. Прогнозы Российский валютный рынок пока игнорирует риски мирового нефтяного рынка, исходящие от ситуации вокруг Венесуэлы и Ирана и видит выгоды в сложившейся ситуации, полагает Наталия Орлова из Альфа-банка. "Надежды, что переговорные позиции РФ усилятся за счет снижения поставок из Венесуэлы и Ирана, поддерживают рубль на текущих уровнях: 78-80 относительно доллара", - добавляет она. В краткосрочной перспективе рубль может торговаться в диапазонах: 78-80 против доллара и 11,2-11,5 – к юаню, считает Силаев из УК "Альфа-капитал". "Баланс факторов пока на стороне российской валюты, хотя снижение нефтяных котировок и изменение бюджетного правила после 15 января могут привести к некоторой коррекции во второй половине месяца", - добавляет он.
рф
16:40 15.01.2026
 
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг преимущественно растет, оставаясь в районе середины диапазона 11-11,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.20 мск росла на 4 копейки (+0,3%), до 11,23 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,19-11,27 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,58 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,997 против 6,967 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,17 рубля.
Среднесрочные колебания
Юань на Мосбирже в четверг развернулся вверх после снижения накануне, но пока остается в районе середины диапазона 11-11,5 рубля, который актуален с конца прошлого года.
"Рубль входит в середину января достаточно сильным - его позиции поддерживает высокая ключевая ставка ЦБ РФ и позитивные геополитические сигналы о возможном продолжении переговоров по украинскому конфликту", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,29% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже - как и на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.19 мск падала на 4,4%, до 63,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 99,3 пункта.
Прогнозы
Российский валютный рынок пока игнорирует риски мирового нефтяного рынка, исходящие от ситуации вокруг Венесуэлы и Ирана и видит выгоды в сложившейся ситуации, полагает Наталия Орлова из Альфа-банка.
"Надежды, что переговорные позиции РФ усилятся за счет снижения поставок из Венесуэлы и Ирана, поддерживают рубль на текущих уровнях: 78-80 относительно доллара", - добавляет она.
В краткосрочной перспективе рубль может торговаться в диапазонах: 78-80 против доллара и 11,2-11,5 – к юаню, считает Силаев из УК "Альфа-капитал". "Баланс факторов пока на стороне российской валюты, хотя снижение нефтяных котировок и изменение бюджетного правила после 15 января могут привести к некоторой коррекции во второй половине месяца", - добавляет он.
15:26
 
