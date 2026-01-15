https://1prime.ru/20260115/zapad-866511662.html

"Принудительно изменить". Москву предупредили о масштабной операции Запада

"Принудительно изменить". Москву предупредили о масштабной операции Запада - 15.01.2026, ПРАЙМ

"Принудительно изменить". Москву предупредили о масштабной операции Запада

15.01.2026

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. События на Украине указывают на продолжающиеся усилия Запада по принудительной трансформации России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор международных отношений Государственного университета Сан-Франциско Андрей Цыганков."Время от времени можно было видеть, что Запад пытался преобразовать Россию, в том числе с применением силы. <…> То, что мы имеем сейчас, особенно после начала войны, — это очередная попытка Запада принудительно изменить Россию, насильственно преобразовать ее, сделать более удобной для взаимодействия", — заявил он. По мнению Цыганкова, враждебная и зачастую агрессивная политика западных стран в отношении России объясняется стремлением отомстить за прошлые обиды и убрать преграды на пути их гегемонистских замыслов."В западном истеблишменте существуют различные группы, которые сходятся в одном: Россия должна быть наказана. <…> Эти группы часто рассматривают войну как шанс свести старые исторические счеты с Россией и убедиться, что она больше не угрожает глобальным западным планам, гегемонистским элитам на Западе. Россия для них проблема, потому что она не подчиняется западным планам", — подчеркнул профессор.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное увеличение активности НАТО на своих западных рубежах. Североатлантический альянс расширяет свои стратегии и называет это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность милитаризацией блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но только на равных условия и при отказе Запада от усиления военной мощи в регионе.

Новости

