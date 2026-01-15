Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Принудительно изменить". Москву предупредили о масштабной операции Запада - 15.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260115/zapad-866511662.html
"Принудительно изменить". Москву предупредили о масштабной операции Запада
"Принудительно изменить". Москву предупредили о масштабной операции Запада - 15.01.2026, ПРАЙМ
"Принудительно изменить". Москву предупредили о масштабной операции Запада
События на Украине указывают на продолжающиеся усилия Запада по принудительной трансформации России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор... | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T06:11+0300
2026-01-15T06:11+0300
спецоперация на украине
запад
россия
москва
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. События на Украине указывают на продолжающиеся усилия Запада по принудительной трансформации России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор международных отношений Государственного университета Сан-Франциско Андрей Цыганков."Время от времени можно было видеть, что Запад пытался преобразовать Россию, в том числе с применением силы. &lt;…&gt; То, что мы имеем сейчас, особенно после начала войны, — это очередная попытка Запада принудительно изменить Россию, насильственно преобразовать ее, сделать более удобной для взаимодействия", — заявил он. По мнению Цыганкова, враждебная и зачастую агрессивная политика западных стран в отношении России объясняется стремлением отомстить за прошлые обиды и убрать преграды на пути их гегемонистских замыслов."В западном истеблишменте существуют различные группы, которые сходятся в одном: Россия должна быть наказана. &lt;…&gt; Эти группы часто рассматривают войну как шанс свести старые исторические счеты с Россией и убедиться, что она больше не угрожает глобальным западным планам, гегемонистским элитам на Западе. Россия для них проблема, потому что она не подчиняется западным планам", — подчеркнул профессор.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное увеличение активности НАТО на своих западных рубежах. Североатлантический альянс расширяет свои стратегии и называет это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность милитаризацией блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но только на равных условия и при отказе Запада от усиления военной мощи в регионе.
https://1prime.ru/20260113/voyska-866448639.html
запад
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, россия, москва, украина, нато
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, НАТО
06:11 15.01.2026
 
"Принудительно изменить". Москву предупредили о масштабной операции Запада

Профессор Цыганков: Запад не прекращает попытки трансформации России

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатых ракет "Оникс"
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. События на Украине указывают на продолжающиеся усилия Запада по принудительной трансформации России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор международных отношений Государственного университета Сан-Франциско Андрей Цыганков.
"Время от времени можно было видеть, что Запад пытался преобразовать Россию, в том числе с применением силы. <…> То, что мы имеем сейчас, особенно после начала войны, — это очередная попытка Запада принудительно изменить Россию, насильственно преобразовать ее, сделать более удобной для взаимодействия", — заявил он.
По мнению Цыганкова, враждебная и зачастую агрессивная политика западных стран в отношении России объясняется стремлением отомстить за прошлые обиды и убрать преграды на пути их гегемонистских замыслов.
"В западном истеблишменте существуют различные группы, которые сходятся в одном: Россия должна быть наказана. <…> Эти группы часто рассматривают войну как шанс свести старые исторические счеты с Россией и убедиться, что она больше не угрожает глобальным западным планам, гегемонистским элитам на Западе. Россия для них проблема, потому что она не подчиняется западным планам", — подчеркнул профессор.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентное увеличение активности НАТО на своих западных рубежах. Североатлантический альянс расширяет свои стратегии и называет это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность милитаризацией блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали готовность к диалогу с НАТО, но только на равных условия и при отказе Запада от усиления военной мощи в регионе.
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
На Западе сделали громкое заявление об отправке войск ЕС на Украину
13 января, 17:31
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДРОССИЯМОСКВАУКРАИНАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала