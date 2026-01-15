Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Предпочел предать": на Западе выступили с громким заявлением о Зеленском - 15.01.2026
"Предпочел предать": на Западе выступили с громким заявлением о Зеленском
"Предпочел предать": на Западе выступили с громким заявлением о Зеленском - 15.01.2026, ПРАЙМ
"Предпочел предать": на Западе выступили с громким заявлением о Зеленском
Зеленский заманил украинцев в ловушку, не выполнив обещания, данные во время кампании 2019 года, заявил в соцсети Х политический аналитик Алан Уотсон. | 15.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-15T07:37+0300
2026-01-15T07:37+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Зеленский заманил украинцев в ловушку, не выполнив обещания, данные во время кампании 2019 года, заявил в соцсети Х политический аналитик Алан Уотсон."В 2019 году Зеленский проводил предвыборную кампанию и победил, обещая объединить этнически разделенную бывшую советскую республику. Он мог бы сказать "нет" расширению НАТО, он мог бы заявить Джо Байдену и Борису Джонсону: "Я не пожертвую своей страной ради вашей опосредованной войны против России". Но он предпочел этого не делать", — рассказал он.Эксперт подчеркнул, что ни одно из обещаний, данных во время кампании, Зеленский не реализовал, предав доверившееся ему население."Сегодня, шесть лет спустя, военные кладбища Украины расширяются, ее территории сокращаются, ее энергетическая сеть рушится, а человек, который проводил предвыборную кампанию, обещая залатать ожесточенные расколы на Украине, цепляется за власть, оставив себе в управление лишь обломки страны, которую он предпочел предать", — отметил Уотсон.Выборы нового президента Украины планировалось провести 31 марта 2024 года, но их отменили в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский заявлял о их "несвоевременности". Хотя срок его полномочий истёк ещё 20 мая позапрошлого года, но в Киеве утверждают, что он остается легитимным главой режима до следующего голосования.
https://1prime.ru/20260115/svo-866510655.html
https://1prime.ru/20260108/zelenskiy-866288558.html
Новости
07:37 15.01.2026
 
"Предпочел предать": на Западе выступили с громким заявлением о Зеленском

Аналитик Уотсон: стремясь удержаться у власти, Зеленский превратил Украину в обломки

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Зеленский заманил украинцев в ловушку, не выполнив обещания, данные во время кампании 2019 года, заявил в соцсети Х политический аналитик Алан Уотсон.
"В 2019 году Зеленский проводил предвыборную кампанию и победил, обещая объединить этнически разделенную бывшую советскую республику. Он мог бы сказать "нет" расширению НАТО, он мог бы заявить Джо Байдену и Борису Джонсону: "Я не пожертвую своей страной ради вашей опосредованной войны против России". Но он предпочел этого не делать", — рассказал он.
Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
"Превратятся в жертв": на Западе поражены развитием событий в зоне СВО
05:04
05:04
Эксперт подчеркнул, что ни одно из обещаний, данных во время кампании, Зеленский не реализовал, предав доверившееся ему население.
"Сегодня, шесть лет спустя, военные кладбища Украины расширяются, ее территории сокращаются, ее энергетическая сеть рушится, а человек, который проводил предвыборную кампанию, обещая залатать ожесточенные расколы на Украине, цепляется за власть, оставив себе в управление лишь обломки страны, которую он предпочел предать", — отметил Уотсон.
Выборы нового президента Украины планировалось провести 31 марта 2024 года, но их отменили в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский заявлял о их "несвоевременности". Хотя срок его полномочий истёк ещё 20 мая позапрошлого года, но в Киеве утверждают, что он остается легитимным главой режима до следующего голосования.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2026
"Смешит русских": на Западе признались в стыде из-за встречи с Зеленским
8 января, 07:29
8 января, 07:29
 
Джо БайденУКРАИНАМировая экономикаЗАПАДБорис ДжонсонКиевОбществоНАТО
 
 
