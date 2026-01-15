https://1prime.ru/20260115/zelenskiy-866512567.html

"Предпочел предать": на Западе выступили с громким заявлением о Зеленском

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Зеленский заманил украинцев в ловушку, не выполнив обещания, данные во время кампании 2019 года, заявил в соцсети Х политический аналитик Алан Уотсон."В 2019 году Зеленский проводил предвыборную кампанию и победил, обещая объединить этнически разделенную бывшую советскую республику. Он мог бы сказать "нет" расширению НАТО, он мог бы заявить Джо Байдену и Борису Джонсону: "Я не пожертвую своей страной ради вашей опосредованной войны против России". Но он предпочел этого не делать", — рассказал он.Эксперт подчеркнул, что ни одно из обещаний, данных во время кампании, Зеленский не реализовал, предав доверившееся ему население."Сегодня, шесть лет спустя, военные кладбища Украины расширяются, ее территории сокращаются, ее энергетическая сеть рушится, а человек, который проводил предвыборную кампанию, обещая залатать ожесточенные расколы на Украине, цепляется за власть, оставив себе в управление лишь обломки страны, которую он предпочел предать", — отметил Уотсон.Выборы нового президента Украины планировалось провести 31 марта 2024 года, но их отменили в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский заявлял о их "несвоевременности". Хотя срок его полномочий истёк ещё 20 мая позапрошлого года, но в Киеве утверждают, что он остается легитимным главой режима до следующего голосования.

