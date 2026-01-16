Эксперт оценил перспективы финансовой устойчивости девелоперов в 2026 году
Эксперт АКРА Танурков: финансовая устойчивость девелоперов в 2026 году может улучшиться
Строительство жилья. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Финансовая устойчивость девелоперов в 2026 году может заметно улучшиться, если сохранится тренд на рост продаж объектов, такое мнение выразил РИА Новости старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
"В целом, если тренд на рост продаж, наблюдаемый в последние месяцы (после начала снижения ключевой ставки ЦБ) продолжится, то можно ожидать заметного улучшения финансовой устойчивости девелоперов в 2026 году", - утверждает он.
В декабре Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Пока же наиболее существенным отражением давления спада на рынке застройщиков является сокращение запуска новых проектов и покупки новых участков, но даже здесь ситуация очень неравномерная. "В сегменте бизнес и премиум, где традиционно низкая зависимость спроса от ипотеки, покупки новых участков даже активизируются", - поясняет Танурков.
Более того, по данным СберИндекс, минимальная цена квадратного метра по итогам октября 2025 года на первичном рынке наблюдалась в Псковской области (82,6 тысячи рублей), максимальная – традиционно в Москве – 373 тысячи рублей.
За десять месяцев 2025 года цены на первичном рынке жилья продемонстрировали снижение в шести регионах – от 7,6% в Кабардино-Балкарии до 0,97% в Санкт-Петербурге, также цены снизились в Новгородской, Омской, Костромской областях и в Якутии.
"Рост цен на первичном рынке превысил 15% в 8 регионах (от 16% в Калмыкии до 30% в Севастополе, в том числе рост выше 15% наблюдался в Бурятии, Крыму, Владимирской, Астраханской и Смоленской областях, а также в Адыгее)", - заключил он.