Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил перспективы финансовой устойчивости девелоперов в 2026 году - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/developery-866557342.html
Эксперт оценил перспективы финансовой устойчивости девелоперов в 2026 году
Эксперт оценил перспективы финансовой устойчивости девелоперов в 2026 году - 16.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы финансовой устойчивости девелоперов в 2026 году
Финансовая устойчивость девелоперов в 2026 году может заметно улучшиться, если сохранится тренд на рост продаж объектов, такое мнение выразил РИА Новости... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T08:47+0300
2026-01-16T08:47+0300
недвижимость
бизнес
псковская область
москва
кабардино-балкария
акра
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866557175_0:268:3073:1996_1920x0_80_0_0_bc5940163bc93186e57845a9977348d3.jpg
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Финансовая устойчивость девелоперов в 2026 году может заметно улучшиться, если сохранится тренд на рост продаж объектов, такое мнение выразил РИА Новости старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. "В целом, если тренд на рост продаж, наблюдаемый в последние месяцы (после начала снижения ключевой ставки ЦБ) продолжится, то можно ожидать заметного улучшения финансовой устойчивости девелоперов в 2026 году", - утверждает он. В декабре Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. Пока же наиболее существенным отражением давления спада на рынке застройщиков является сокращение запуска новых проектов и покупки новых участков, но даже здесь ситуация очень неравномерная. "В сегменте бизнес и премиум, где традиционно низкая зависимость спроса от ипотеки, покупки новых участков даже активизируются", - поясняет Танурков. Более того, по данным СберИндекс, минимальная цена квадратного метра по итогам октября 2025 года на первичном рынке наблюдалась в Псковской области (82,6 тысячи рублей), максимальная – традиционно в Москве – 373 тысячи рублей. За десять месяцев 2025 года цены на первичном рынке жилья продемонстрировали снижение в шести регионах – от 7,6% в Кабардино-Балкарии до 0,97% в Санкт-Петербурге, также цены снизились в Новгородской, Омской, Костромской областях и в Якутии. "Рост цен на первичном рынке превысил 15% в 8 регионах (от 16% в Калмыкии до 30% в Севастополе, в том числе рост выше 15% наблюдался в Бурятии, Крыму, Владимирской, Астраханской и Смоленской областях, а также в Адыгее)", - заключил он.
https://1prime.ru/20251002/zhile-863069508.html
https://1prime.ru/20260113/zhile-866437688.html
псковская область
москва
кабардино-балкария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866557175_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_b76e2e6c1874d1001c9b7c76d18ba90e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, псковская область, москва, кабардино-балкария, акра, банк россия
Недвижимость, Бизнес, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКВА, Кабардино-Балкария, АКРА, банк Россия
08:47 16.01.2026
 
Эксперт оценил перспективы финансовой устойчивости девелоперов в 2026 году

Эксперт АКРА Танурков: финансовая устойчивость девелоперов в 2026 году может улучшиться

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Строительство жилья. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Финансовая устойчивость девелоперов в 2026 году может заметно улучшиться, если сохранится тренд на рост продаж объектов, такое мнение выразил РИА Новости старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
"В целом, если тренд на рост продаж, наблюдаемый в последние месяцы (после начала снижения ключевой ставки ЦБ) продолжится, то можно ожидать заметного улучшения финансовой устойчивости девелоперов в 2026 году", - утверждает он.
Строительство новых домов - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Названы компании-лидеры по объему строительства жилья в России
2 октября 2025, 11:53
В декабре Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Пока же наиболее существенным отражением давления спада на рынке застройщиков является сокращение запуска новых проектов и покупки новых участков, но даже здесь ситуация очень неравномерная. "В сегменте бизнес и премиум, где традиционно низкая зависимость спроса от ипотеки, покупки новых участков даже активизируются", - поясняет Танурков.
Более того, по данным СберИндекс, минимальная цена квадратного метра по итогам октября 2025 года на первичном рынке наблюдалась в Псковской области (82,6 тысячи рублей), максимальная – традиционно в Москве – 373 тысячи рублей.
За десять месяцев 2025 года цены на первичном рынке жилья продемонстрировали снижение в шести регионах – от 7,6% в Кабардино-Балкарии до 0,97% в Санкт-Петербурге, также цены снизились в Новгородской, Омской, Костромской областях и в Якутии.
"Рост цен на первичном рынке превысил 15% в 8 регионах (от 16% в Калмыкии до 30% в Севастополе, в том числе рост выше 15% наблюдался в Бурятии, Крыму, Владимирской, Астраханской и Смоленской областях, а также в Адыгее)", - заключил он.
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Объем запусков новых проектов жилья в России сократился на 12 процентов
13 января, 12:27
 
НедвижимостьБизнесПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬМОСКВАКабардино-БалкарияАКРАбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала