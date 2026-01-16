https://1prime.ru/20260116/dolina-866571719.html

Юрист рассказала о сроках снятия ареста с квартиры Ларисы Долиной

Юрист рассказала о сроках снятия ареста с квартиры Ларисы Долиной - 16.01.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказала о сроках снятия ареста с квартиры Ларисы Долиной

Снятие ареста с квартиры в Хамовниках, которую продала певица Лариса Долина и которая по решению Верховного суда РФ принадлежит Полине Лурье, может занять более | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T14:31+0300

2026-01-16T14:31+0300

2026-01-16T14:31+0300

недвижимость

бизнес

общество

рф

верховный суд

фссп

росреестр

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866571552_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1ea8d1a15e002cf72fd870b2a0f2ea9d.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Снятие ареста с квартиры в Хамовниках, которую продала певица Лариса Долина и которая по решению Верховного суда РФ принадлежит Полине Лурье, может занять более трех месяцев при наличии множественных исков и обжаловании действий приставов, сообщила РИА Новости юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Галина Земскова. Согласно регистрационным сведениям объекта недвижимости, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, на квартире, принадлежавшей Долиной, все еще числится обременение в виде ареста. "Процедура снятия ареста может занять от нескольких дней до месяцев, все зависит от причин обременения. Если Лариса Долина полностью погасит долг перед взыскателем, срок снятия ареста займет от одного до трех дней. А если его будут оспаривать в суде - от двух недель и до двух месяцев. Более того, при наличии множественных исков, обжаловании действий приставов или необходимости проведения судебной экспертизы арест может быть прекращен в срок от 3 месяцев и более", - рассказала собеседница агентства.Земскова добавила, что снятие обременения с квартиры может занять длительное время из-за бюрократических процедур, например, взаимодействия между судом, ФССП и Росреестром, а также из-за судебной нагрузки и сбора доказательств при споре в суде. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.

https://1prime.ru/20260112/dolina-866403321.html

https://1prime.ru/20260112/lure-866402639.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, общество , рф, верховный суд, фссп, росреестр