Юрист рассказала о сроках снятия ареста с квартиры Ларисы Долиной - 16.01.2026
Юрист рассказала о сроках снятия ареста с квартиры Ларисы Долиной
Юрист рассказала о сроках снятия ареста с квартиры Ларисы Долиной - 16.01.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала о сроках снятия ареста с квартиры Ларисы Долиной
Снятие ареста с квартиры в Хамовниках, которую продала певица Лариса Долина и которая по решению Верховного суда РФ принадлежит Полине Лурье, может занять более | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T14:31+0300
2026-01-16T14:31+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Снятие ареста с квартиры в Хамовниках, которую продала певица Лариса Долина и которая по решению Верховного суда РФ принадлежит Полине Лурье, может занять более трех месяцев при наличии множественных исков и обжаловании действий приставов, сообщила РИА Новости юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Галина Земскова. Согласно регистрационным сведениям объекта недвижимости, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, на квартире, принадлежавшей Долиной, все еще числится обременение в виде ареста. &quot;Процедура снятия ареста может занять от нескольких дней до месяцев, все зависит от причин обременения. Если Лариса Долина полностью погасит долг перед взыскателем, срок снятия ареста займет от одного до трех дней. А если его будут оспаривать в суде - от двух недель и до двух месяцев. Более того, при наличии множественных исков, обжаловании действий приставов или необходимости проведения судебной экспертизы арест может быть прекращен в срок от 3 месяцев и более&quot;, - рассказала собеседница агентства.Земскова добавила, что снятие обременения с квартиры может занять длительное время из-за бюрократических процедур, например, взаимодействия между судом, ФССП и Росреестром, а также из-за судебной нагрузки и сбора доказательств при споре в суде. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
14:31 16.01.2026
 
Юрист рассказала о сроках снятия ареста с квартиры Ларисы Долиной

Юрист Земскова: снятие ареста с бывшей квартиры Долиной может занять более трех месяцев

Жилой дом в Хамовниках, где располагается бывшая квартира певицы Ларисы Долиной
Жилой дом в Хамовниках, где располагается бывшая квартира певицы Ларисы Долиной - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Жилой дом в Хамовниках, где располагается бывшая квартира певицы Ларисы Долиной. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Снятие ареста с квартиры в Хамовниках, которую продала певица Лариса Долина и которая по решению Верховного суда РФ принадлежит Полине Лурье, может занять более трех месяцев при наличии множественных исков и обжаловании действий приставов, сообщила РИА Новости юрист по недвижимости, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР Галина Земскова.
Согласно регистрационным сведениям объекта недвижимости, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, на квартире, принадлежавшей Долиной, все еще числится обременение в виде ареста.
"Процедура снятия ареста может занять от нескольких дней до месяцев, все зависит от причин обременения. Если Лариса Долина полностью погасит долг перед взыскателем, срок снятия ареста займет от одного до трех дней. А если его будут оспаривать в суде - от двух недель и до двух месяцев. Более того, при наличии множественных исков, обжаловании действий приставов или необходимости проведения судебной экспертизы арест может быть прекращен в срок от 3 месяцев и более", - рассказала собеседница агентства.

Земскова добавила, что снятие обременения с квартиры может занять длительное время из-за бюрократических процедур, например, взаимодействия между судом, ФССП и Росреестром, а также из-за судебной нагрузки и сбора доказательств при споре в суде.
Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно.
Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены. Пока шли разбирательства, артистка проживала в квартире.
Заголовок открываемого материала