Доллар дешевеет к мировым валютам

2026-01-16T19:47+0300

курс доллара к рублю

рынок

сша

федрезерв

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в пятницу вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1625 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,161 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 157,85 иены со 158,64 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,17% - до 99,18 пункта. В пятницу была опубликована американская макростатистика. Так, согласно данным Федрезерва США, объем промышленного производства в стране в декабре увеличился на 0,4% к предшествовавшему месяцу, в то время как аналитики ждали роста значения только на 0,1%. На следующей неделе в понедельник инвесторы будут оценивать окончательные данные о потребительских ценах в еврозоне. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в странах валютного блока по итогам декабря замедлилась до 2% с 2,1% месяцем ранее. В четверг же станет известна промежуточная оценка динамики ВВП США в третьем квартале. Согласно предварительным данным, американская экономика выросла на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

