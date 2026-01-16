https://1prime.ru/20260116/eks-ofitser-866550110.html

Экс-офицер ВСУ после диверсии на "Северных потоках" вернулся на Украину

энергетика

общество

газ

германия

сша

украина

сеймур херш

дмитрий песков

джо байден

всу

БЕРЛИН, 16 янв - ПРАЙМ. Генеральная прокуратура Германии исходит из того, что находящийся под арестом в ФРГ экс-офицер ВСУ после совершения диверсии на "Северных потоках" в 2022 году вместе со своими подельниками вернулся обратно на Украину, говорится в документе на сайте немецкого верховного суда. "После установки взрывных устройств на трех трубах двух заполненных российским природным газом, начинающихся на территории Российской Федерации и заканчивающихся в Лубмине газопроводов, члены экипажа на яхте вернулись на Рюген. Там обвиняемый покинул судно и 23 сентября 2022 года был доставлен водителем обратно на Украину", - говорится в датированном 10 декабря решении суда в части обвинения, которое представлено генпрокуратурой страны. Сообщается также, что на микроавтобусе вероятнее всего уехали и соучастники подозреваемого, бывшего на тот момент офицером подразделения специального назначения вооруженных сил Украины. При этом отмечается, что подозреваемый выполнял функцию координатора других установленных в ходе расследования членов экипажа - капитана яхты, специалиста по взрывчатым веществам и четырех глубоководных водолазов. В решении суда аргументируется отказ отпустить подозреваемого из-под ареста. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

общество , газ, германия, сша, украина, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, всу, северный поток - 2