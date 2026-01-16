Премьер Франции пообещал сделать цену на питание для студентов в 1 евро

https://1prime.ru/20260116/figaro-866583694.html

ПАРИЖ, 16 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал сделать питание для студентов французских вузов доступным и ввести фиксированную стоимость обедов в университетах в размере 1 евро, сообщает в пятницу газета Figaro со ссылкой на окружение главы кабмина. "Лекорню объявил в пятницу о... (следующей мере - ред.): введение (фиксированной - ред.) стоимости университетских обедов в 1 евро. Эта новая мера будет включена в итоговую версию бюджета", - говорится в публикации. Такую меру изначально продвигали члены левой Социалистической партии, и правительство Франции согласилось ее принять, рассчитывая заручиться поддержкой этой политической силы в преддверии очередного голосования в парламенте по проекту государственного бюджета на 2026 год, уточняет издание. Ранее газета сообщала, что правительство Франции приостановило обсуждение проекта государственного бюджета на 2026 год в Национальном собрании (нижней палате парламента страны) до вторника на фоне убеждения в том, что принять бюджет через процедуру голосования в парламенте не получится. Ожидается, что в пятницу Лекорню объявит о ряде мер по внесению изменений в первоначальный проект госбюджета, стремясь все же найти компромисс и принять этот законопроект через голосование в парламенте после вторника. Если кабмину и в этот раз не удастся прийти к компромиссу с парламентариями, то он будет вынужден использовать статью 49.3 французской конституции, позволяющую принимать такие законопроекты в обход парламента, либо издать специальные указы для принятия бюджета, напоминает Figaro. В ноябре 2025 года депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) практически единогласно отклонили законопроект о бюджете на 2026 год, после чего проект бюджета отправился в Сенат, но без ранее принятых поправок. Сенаторы в свою очередь проект госбюджета поддержали по итогам голосования 15 декабря, в свете чего была создана совместная паритетная комиссия двух палат, целью которой была разработка компромиссного законопроекта. Совместная паритетная комиссия не смогла 19 декабря согласовать компромиссную версию проекта госбюджета. Лекорню заявил в тот же день, что парламент не сможет в срок принять госбюджет на 2026 год, поскольку смешанная комиссия из депутатов и сенаторов не смогла согласовать компромиссную версию соответствующего законопроекта. В конце декабря 2025 года президент страны Эммануэль Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов до принятия нового бюджета. Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон заявила 5 января, что государственный бюджет на 2026 год будет принят в январе. Дебаты по проекту бюджета во французском парламенте возобновились 8 января.

